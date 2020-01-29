Перевод во вторую команду: почему сорвался трансфер Кокорина из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин переведён во вторую команду петербуржцев из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщила его жена Дарья Валитова. Агент футболиста Кирилл Логинов подчеркнул, что игрок не может отказаться от выступлений за «Зенит-2», поскольку это предусмотрено контрактом. В то же время известный блогер Василий Уткин сообщил, что сейчас зарплата нападающего составляет 20 тыс. рублей, а актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский предположил, что клуб ведёт «подковёрные игры».

«На основные сборы с «Зенитом» я не еду»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покидает петербургский клуб. Об этом во вторник, 28 января, сообщил сам футболист.

Всего за несколько дней до того появилась информация о трансфере форварда в «Сочи», однако сам Кокорин всё это время хранил молчание. Но теперь стало известно, что на ближайшем тренировочном сборе сине-бело-голубых игрока не будет.

«На основные сборы с «Зенитом» я не еду. Решение это уже принято, и мне о нём объявили. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», — сообщил Кокорин в интервью изданию «Подъём».

Футболист переведён в «Зенит-2». В ближайшее время он будет тренироваться вместе со второй командой. Об этом в своём Instagram написала супруга Кокорина Дарья Валитова, подчеркнув, что нападающий очень расстроен этой новостью.

«К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит. В данной ситуации все решения приняты руководством клуба», — рассказала Валитова.

Как уточнила жена Кокорина, такие действия в «Зените» предприняли в ответ на отказ футболиста уезжать в «Сочи». Ещё неделю назад вопрос с его трансфером казался решённым: 21 января в Twitter сочинского клуба было объявлено о переходе нападающего на правах аренды, рассчитанной до конца этого сезона.

Кокорин тогда воздержался от комментариев, но о нежелании игрока покидать «Зенит» рассказал его агент и отчим Кирилл Логинов. Теперь же, комментируя ситуацию с переводом в «Зенит-2», он отметил, что клуб действует в соответствии с договором, и Кокорин попросту не может отказаться выступать за вторую команду.

«То, что «Зенит» отправляет Александра в «Зенит-2», не противоречит его контракту с клубом. Не поехать он не имеет права. Возможно ли расторжение контракта? Мы сейчас занимаемся логистикой, «Зенит-2» едет в Турцию, надо понять, как туда добираться. Александру надо там появиться и приступить к выполнению своих обязанностей, а c дальнейшими шагами определимся потом. Саша ни с кем не конфликтует, как и я», — подчеркнул Логинов в интервью «Чемпионату».

Юридические тонкости перевода игрока во вторую команду прояснил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

«В случае с Кокориным нужно смотреть, что у него прописано в контракте. «Зенит-2» является структурным подразделением «Зенита». Если по бумагам нет никаких ограничений, то отправлять его во вторую команду — право клуба. Но если ограничения есть, то это является нарушением», — сообщил Зотов в интервью «РБ-Спорт».

Ранее он также прокомментировал возможный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи».

«По регламенту нельзя заставить человека что-либо делать вне рамок трудового договора, а в трудовом договоре вряд ли написано, что Кокорин обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат. Это требует определённого количества документов, которые Александр также будет подписывать. Ставить эти подписи или нет — решать футболисту», — отметил Зотов в интервью «Чемпионату».

Некоторые детали контракта «Зенита» с Кокориным стали известны популярному блогеру Василию Уткину. По его словам, футболист сейчас получает очень скромную зарплату.

«Кокорин переподписал контракт, когда ещё находился в тюрьме. Существует такая информация, неофициальная и неопровергнутая, что, когда форвард перешёл в «Зенит», он получал пять миллионов долларов или евро в год. Футболист говорил, что готов играть бесплатно, но совсем бесплатно-то по закону нельзя. Сейчас Кокорин получает 20 тысяч рублей по контракту, я точно знаю», — рассказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Саша не поехал в «Сочи» и играет практически бесплатно»

Многим экспертам история с переводом Кокорина в «Зенит-2» показалась противоречивой, ведь ещё недавно главный тренер основной команды Сергей Семак говорил, что форвард ему нужен. Наставник сине-бело-голубых сообщил об этом, отвечая на вопросы болельщиков в Instagram, и о его словах напомнил известный актёр и поклонник «Зенита» Михаил Боярский. Артист по-прежнему верит, что Кокорин вернётся в основную команду.

«Семак рассчитывал на него. Саша не поехал в «Сочи» и играет практически бесплатно. Я считаю, что его нужно оставить. Не знаю всех тонкостей перевода во вторую команду, может быть, это временное явление. Но мои ожидания связаны с тем, что рано или поздно эта ситуация изменится. Пока что там идут какие-то подковёрные игры», — сказал Боярский в интервью «Чемпионату».

Тем временем в сочинском клубе Кокорина по-прежнему ждут. Об этом заявляли и главный тренер команды Владимир Федотов, и игроки Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз. А по мнению защитника Ивана Новосельцева, хорошо показав себя в «Сочи», Кокорин сможет вновь заслужить приглашение в сборную.

«Сейчас наша команда находится не там, где должна быть. Думаю, и Саше будет приятно поработать в нашем коллективе, потому что в «Сочи» сложилась очень хорошая рабочая атмосфера. И мы поможем Саше, и он нам. Все его тут ждут. Думаю, что из «Сочи» Саша спокойно пробьётся в сборную страны. Конечно, многое будет зависеть от него, но всё в его руках», — отметил Новосельцев в интервью изданию Sport24.

В то же время ранее генеральный директор южан Дмитрий Рубашко заявил, что у футболиста попросту нет выбора, и ему всё-таки придётся перейти из «Зенита» в «Сочи».

«Кто сказал, что Кокорин не хочет играть за нашу команду? Сам Александр? Агент? Мы берём не агента. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу» или «не хочу»? Наша полемика ни к чему не приведёт» — сообщил Рубашко в интервью изданию «Спорт день за днём».

Источник: Россия Сегодня