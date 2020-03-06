Передача Зайцева помогла «Оттаве» нанести «Айлендерс» пятое поражение подряд в НХЛ

Ранее сообщалось , что «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, а Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

Для «Айлендерс» это поражение стало пятым кряду.

У «Нью-Йорка» отличились Андерс Ли, Мэтью Барзал и Райан Пулок.

В составе «Сенаторз» шайбы забросили Коннор Браун, Миккель Бёдкер, Энтони Дюклер и Брэди Ткачук. Российский защитник канадского коллектива Никита Зайцев отметился результативной передачей.

Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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