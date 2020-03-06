Передача Зайцева помогла «Оттаве» нанести «Айлендерс» пятое поражение подряд в НХЛ

6 марта 2020     14
Передача Зайцева помогла «Оттаве» нанести «Айлендерс» пятое поражение подряд в НХЛ

09:45

«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Reuters © Marc DesRosiers-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Сенаторз» шайбы забросили Коннор Браун, Миккель Бёдкер, Энтони Дюклер и Брэди Ткачук. Российский защитник канадского коллектива Никита Зайцев отметился результативной передачей. 

У «Нью-Йорка» отличились Андерс Ли, Мэтью Барзал и Райан Пулок. 

Для «Айлендерс» это поражение стало пятым кряду.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в НХЛ, а Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

Источник: Россия Сегодня

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