Передача Кучерова не спасла «Тампу» от первого поражения в НХЛ за 12 матчей

Ранее «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным крупно проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ.

Для «Тампы» это поражение стало первым за 12 матчей. До этого «молнии» одержали 11 побед подряд.

В составе «Голден Найтс» отличились Алек Мартинес, Пол Штястны, Марк Стоун, Райан Ривз и Макс Пасиоретти. У гостей дубль оформил Стивен Стэмкос и одну шайбу забросил Кевин Шаттенкирк.

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

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