Передача Радулова и 31 сейв Худобина помогли «Далласу» победить «Чикаго» в НХЛ

Ранее сообщалось , что шайба и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» взял верх над «Виннипег Джетс» — 2:1.

Победу «Старз» принесли шайбы Джо Павелски и Тайлера Сегина. В активе Александра Радулова одна голевая передача. Денис Гурьянов очков не набрал. Голкипер Антон Худобин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

«Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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