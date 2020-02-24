Передача Радулова и 31 сейв Худобина помогли «Далласу» победить «Чикаго» в НХЛ

24 февраля 2020     22
Передача Радулова и 31 сейв Худобина помогли «Далласу» победить «Чикаго» в НХЛ

01:56

«Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Старз» принесли шайбы Джо Павелски и Тайлера Сегина. В активе Александра Радулова одна голевая передача. Денис Гурьянов очков не набрал. Голкипер Антон Худобин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

«Чикаго» ответил голом Доминика Кубалика.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» взял верх над «Виннипег Джетс» — 2:1.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ.

Источник: Россия Сегодня

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Передача Радулова и 31 сейв Худобина помогли «Далласу» победить «Чикаго» в НХЛ
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01:56 «Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Далласе, …



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