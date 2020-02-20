Передачи Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Аризону» в НХЛ

Ранее сообщалось, что шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго» в НХЛ.

Российский форвард хозяев Денис Гурьянов отдал две голевые передачи, а его партнёр по команде Александр Радулов — одну.

В составе «Старз» забрасывали Кори Перри, Радек Факса и Джейми Олексяк. У гостей отличились Тейлор Холл и Кристиан Фишер.

Матч, проходивший в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершился победой хозяев со счётом 3:2.

В Севастополе появится парк имени Юрия Лужкова Новый парк в Севастополе может быть назван именем бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова. С такой инициативой обратились жители города к …



Российскую чиновницу приговорили к тюрьме за хищение квартиры и тут же отпустили В Челябинской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы — экс-чиновницы, похитившей муниципальную квартиру. Женщине …



Украина анонсировала повышение статуса в НАТО Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал повышение статуса страны в НАТО. Об этом сообщает «РБК-Украина». По его словам, в октябре …



Бортпроводника «сурово» наказали за селфи с порноактрисой на работе Марокканские авиалинии Royal Air Maroc наказали бортпроводника, сфотографировавшегося с порноактрисой во время работы. Об этом сообщает Fox News. Инцидент произошел …

