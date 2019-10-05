«Перейти к конструктивному взаимодействию»: в Грузии призвали к восстановлению авиасообщения с Россией

Грузинская сторона выступает за скорейшее возобновление прямого авиационного сообщения с Россией. Об этом заявил глава МИД республики Давид Залкалиани. По его словам, развитие туризма может способствовать деэскалации в отношениях двух стран. Ранее в Кремле отметили, что восстановление перелётов между РФ и Грузией возможно только после того как станет очевиден невозврат ситуации в «агрессивное русло». Эксперты констатировали, что для восстановления конструктивных отношений с Москвой грузинским властям необходимо сменить риторику и гарантировать безопасность российских туристов.

Грузия выступает за скорейшее возобновление прямого авиасообщения с Российской Федерацией, заявил глава МИД республики Давид Залкалиани. По его словам, Тбилиси будет приветствовать такое решение Москвы.

«Я бы пожелал, чтобы такое решение было принято как можно скорее. Грузия всячески готова к этому. Мы только приветствуем, если этот процесс скоро возобновится», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что развитие туризма является одним из направлений, способствующих деэскалации ситуации в регионе, о чём он говорил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Отношения между людьми, развитие туризма являются теми направлениями, которые способствуют деэскалации», — цитирует Залкалиани ТАСС.

Ранее перспективу возобновления авиасообщения между Москвой и Тбилиси прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для решения этого вопроса следует «набраться терпения».

Говоря о сроках принятия решения, Песков отметил, что сначала нужно добиться определённости в отношениях двух стран, исключив их возврат «в агрессивное русло».

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«Когда ситуация будет очевидна с точки зрения невозвращения в это агрессивное русло», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, когда перелёты между двумя странами вновь станут возможны.

Песков констатировал, что сейчас можно наблюдать первые примеры общения, включая прошедшую в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел двух государств.

«Это позитивный факт», — указал он, добавив, что этот контакт некоторые политики в Тбилиси встретили «в штыки».

Напомним, Сергей Лавров и Давид Залкалиани встретились 26 сентября, после чего в российском МИД сообщили, что в ходе беседы глав МИД обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня и вопросы региональной безопасности.

Незадолго до этой встречи сам Лавров высказался в пользу возобновления авиасообщения с Грузией. Министр предположил, что большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.

«Я бы эти полёты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Комментируя последнее заявление главы грузинского МИД, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов отметил важность обозначенных грузинской стороной намерений.

«Конечно, подобное заявление очень важно. Грузинский и русский народы тесно связаны между собой культурными традициями и добрососедскими отношениями», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Вместе с тем он отметил, что находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений.

«Сначала им необходимо сменить риторику и перейти к конструктивному взаимодействию. После этого мы сможем рассматривать какие-то конкретные шаги по развитию двусторонних отношений, в том числе и в сфере туризма. Пока мы не видим достаточных гарантий безопасности для российских туристов», — заключил депутат.

Протесты в Грузии

Напомним, что в конце июня 2019-го в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые сопровождались попытками штурма госучреждений и столкновениями с полицией. Генпрокуратура Грузии классифицировала эти события как как попытку насильственного захвата власти путём мятежа.

Формальным поводом, положившим начало акциям протеста, стало появление российского депутата Сергея Гаврилова на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Грузинские националисты возмутились тем, что делегат сел в кресло, которые обычно занимает спикер парламента страны.

Российская делегация была вынуждена покинуть Грузию, но протестующие продолжали выходить на улицы Тбилиси. По мнению демонстрантов, правящая партия «Грузинская мечта» была виновна в «предательстве» национальных интересов и сдаче позиций перед Россией. В качестве ответа на действия грузинских радикалов и для обеспечения безопасности собственных граждан Москва ввела временный запрет на прямые полёты в Грузию.

В августе грузинская сторона сообщила, что потери туристической отрасли от сокращения потока отдыхающих из России составили около $60 млн, однако были и другие оценки. Так, бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе привела данные, согласно которым потери могли достигнуть $700 млн.

После этих событий в Грузии заговорили о необходимости возобновления диалога с Россией. В конце сентября об этом высказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Позднее премьер-министр страны Георгий Гахария приветствовал возможность улучшения отношений с Москвой, упомянув в этом контексте возобновление авиасообщения между двумя странами.

«Я приветствую те положительные изменения, которые могут привести к улучшению (отношений. — RT), например возобновление полётов», — цитирует главу правительства пресс-служба.

Комментируя текущие отношения между Москвой и Тбилиси, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что сейчас как такового конфликта между странами нет, но есть определённые тонкости.

«Несмотря на то, что между странами нет дипломатических отношений, существовал достаточно высокий уровень туризма и прямая воздушная связь, Грузия на этом зарабатывала хорошие деньги», — сказал Брутер.

Вместе с тем, полагает эксперт, Грузия продолжает оставаться относительно враждебным по отношению к России государством, власти которого рассчитывают на вступление в НАТО и на размещение на своей территории соответствующей инфраструктуры.

По его мнению, в текущих условиях России не следует идти на односторонние меры, не учитывая политический компонент.

«Конечно, Грузии выгодно возобновление авиасообщения. Вопрос в том, выгодно ли это России», — подытожил Брутер.

Источник: Россия Сегодня