«Перспективы у процесса туманные»: кому выгодно затягивание импичмента Трампа

В США обе палаты конгресса уже провели первые в 2020 году заседания, однако в сенате до сих пор нет дела об импичменте Дональда Трампа. Инициаторы отстранения президента от должности в палате представителей настаивают на том, что сенаторы должны сначала сформулировать правила, по которым будет проводиться слушание, и только после этого им будут переданы статьи импичмента. В верхней же палате отмечают, что по закону не обязаны этого делать. По мнению экспертов, демократы умышленно затягивают процедуру, так как понимают, что собранных ими доказательств недостаточно для отставки президента. В этой ситуации, считают аналитики, противников Трампа может устроить «заморозка» дела.

Сенат конгресса США провёл 3 января первое после Нового года и Рождества заседание, однако дату слушаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа так и не установил. Этот вопрос отсутствует и в расписании его работы.

Причина в том, что в сенат, где большинство принадлежит Республиканской партии, до сих пор не переданы обвинения против Трампа — так называемые статьи импичмента.

18 декабря 2019 года палата представителей, в которой большинство у демократов, официально обвинила президента США в злоупотреблении властью и препятствовании работе законодателей. Вердикт был вынесен на основании расследования, которое вели несколько парламентских комитетов. Согласно Конституции США, решить, правомерны эти обвинения или нет, должен сенат. Если большинство его членов после изучения статей импичмента признают Трампа виновным, он будет вынужден покинуть свой пост.

Однако палата представителей готова передать обвинения только после того, как сенат сформулирует правила слушаний по делу об отрешении президента от должности. Об этом заявила спикер Нэнси Пелоси.

При этом юридический комитет палаты представителей накануне рождественских парламентских каникул допустил, что продолжит расследование против Трампа даже после формулировки обвинений. Законодатели хотят вызвать для дачи показаний экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана. Продолжение расследования нижней палатой и вообще любые формы затягивания передачи обвинений против Трампа в верхнюю палату категорически не устраивают сенат.

«Они (члены палаты представителей) свой этап прошли, — заявил в пятницу на заседании лидер сенатского большинства Митч Макконнелл. — Теперь уже сенату предстоит вынести своё трезвое решение, как и было задумано отцами-основателями».

Он также подчеркнул, что одна палата конгресса не вправе указывать другой, какие правовые действия она должна предпринимать. По выражению Макконнелла, «фантазиям» спикера палаты представителей о том, что она может ставить ему условия и определять процедуру сенатского разбирательства, «сбыться не суждено».

Нежелание сенаторов идти навстречу вызвало недовольство Пелоси. Спикер назвала позицию Макконнелла доказательством того, что глава сенатского большинства «будет бессильно повиноваться президенту Трампу в том, что касается сокрытия правды о его злоупотреблениях властью, и будет ему в этом деле пособником».

Ответственность за затягивание процесса импичмента ложится на демократов, считают эксперты.

«Не передаёт статьи импичмента в сенат именно демократка Пелоси. По-видимому, её однопартийцы считают, что затягивание процесса на неопределённый срок им сейчас выгодно», — сказал в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Эксперт отметил, что внешне позиция демократов выглядит убедительно: они хотят, чтобы суд сената (так ещё именуются слушания по делу об отрешении президента от власти) прошёл как настоящий суд.

«А это предполагает чётко прописанную правовую процедуру. Раз есть не просто голосование, а суд, то нужен, например, список свидетелей как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. Демократическая фракция в сенате даже уже назвала тех, кого собирается вызывать», — сказал Васильев.

Вместе с тем он отмечает, что предложение демократов прописать процедуру импичмента было сделано в форме, которая не соответствует американской политической культуре.

«В США не принято, чтобы палата представителей диктовала условия сенаторам по каким-либо вопросам, тем более по такому важному делу, как отрешение президента от власти», — говорит Васильев.

Он полагает, что позиция Макконнелла, настаивающего, что каждая палата конгресса должна заниматься только своим делом, будет более понятна американцам.

Профессор ВШЭ Александр Домрин считает, что демократы осознают шаткость своей позиции, но у них нет другого выхода.

Васильев обращает внимание, что вызов свидетелей для дачи показаний в верхней палате конгресса, на котором настаивают демократы, может обернуться против них самих.

«Республиканцы уже дали понять, что вызовут в качестве свидетеля Джо Байдена. В этом случае велика вероятность, что суд над Трампом превратится в суд над Байденом. Это, конечно, будет в интересах республиканцев», — считает эксперт.

Напомним, что Трампу инкриминируют попытку давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью заставить его активнее расследовать дело против Burismа. В этой кампании, занимающейся добычей нефти и газа на украинской территории, с 2014 по 2019 год работал Хантер Байден, сын Джо Байдена, который в администрации Барака Обамы занимал пост вице-президента и курировал политику на украинском направлении. Сейчас Байден-старший борется за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Сторонники Трампа уже предложили выход из складывающегося правового тупика. Сенатор-республиканец Джош Хоули объявил, что намерен добиться полной отмены слушаний по отрешению президента от власти.

«Демократы говорили о срочной необходимости импичмента. Теперь же они не хотят разбирательства, поскольку у них нет доказательств. В реальном мире поступают так: если сторона обвинения не продвигает дело, то оно прекращается. Поэтому в понедельник я вынесу на рассмотрение инициативу о прекращении этого фиктивного дела об импичменте по причине отсутствия его развития», — заявил он в Twitter.

Dems said impeachment was URGENT. Now they don’t want to have a trial, because they have no evidence. In real world, if prosecution doesn’t proceed with case, it gets dismissed. So on Monday, I will introduce measure to dismiss this bogus impeachment for lack of prosecution

