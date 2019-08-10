«Перспектив у этих изысканий нет»: почему демократы продолжают попытки объявить импичмент Трампу

Юридический комитет палаты представителей конгресса США до конца года подготовит достаточные основания для импичмента Дональда Трампа. Об этом заявил председатель комитета — демократ Джерри Надлер. Он подтвердил, что идёт «официальная процедура импичмента». Чуть более половины демократов в палате представителей поддерживают решение начать процесс отстранения Трампа от власти, однако эксперты отмечают, что, если у них ничего не получится, Демократическая партия потерпит сокрушительное политическое поражение перед самыми выборами 2020 года.

Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерри Надлер заявил, что комитет рассчитывает до конца этого года подготовить достаточные основания для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

«Это официальная процедура импичмента. Мы изучаем все доказательства и после нашего расследования (надеюсь, до конца года) мы либо проведём в палате представителей голосование об объявлении импичмента, либо нет. Нам предстоит принять это решение. Именно этот процесс сейчас и идёт», — цитирует Надлера на своём сайте телеканал Fox News.

Представление к импичменту было предложено и передано комитету ещё несколько месяцев назад, пояснил конгрессмен.

«В процессе расследования мы, возможно, решим составить собственное представление, которое лучше соответствовало бы найденным доказательствам», — добавил политик.

Джерри Надлер Reuters © Leah Millis

При этом Надлер подчеркнул, что больше не станет ждать одобрения и указаний от спикера Нэнси Пелоси, которая возглавляет демократическое большинство в палате представителей. При этом политик отметил, что она оказывала поддержку его расследованию. Ранее Пелоси заявляла, что вопрос импичмента «не стоит на повестке дня», однако после внутреннего голосования демократов, когда 118 из 235 конгрессменов поддержали импичмент, изменила своё мнение.

Джерри Надлер известен своим радикальным отношением к вопросу импичмента, отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Скорее всего, ему очень не нравится идеология Трампа и сам Трамп. Он считает, что таким политикам нет места в США. Как и многие другие представители либерального течения внутри Демпартии, он уверен, что правильными могут быть только его взгляды», — пояснил эксперт.

Что касается перспектив импичмента, то их попросту нет, уверен Владимир Брутер.

«Юридический комитет палаты представителей имеет определённый вес, но для начала процедуры импичмента Надлеру потребуется найти какие-то нарушения, которые могли бы стать основанием для отстранения президента. На мой взгляд, перспектив у этих изысканий нет», — считает эксперт.

История вопроса

Напомним, процедура импичмента в политической системе США предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих и президента в случае государственной измены, коррупции или тяжких преступлений.

Обвинения, называемые представлением к импичменту, может выдвинуть любой конгрессмен или комитет палаты представителей, после чего они расследуются юридическим комитетом. По итогам этого расследования он представляет обвинительное заключение, которое большинством голосов должны поддержать члены палаты — сейчас у Демократической партии такое большинство есть. Если обвинительное заключение утверждается, оно передаётся в сенат, где начинается судебный процесс.

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Для импичмента президента требуется не менее 67 голосов сенаторов. Однако в сенате преимущество за республиканцами — они занимают 53 кресла из 100. При этом лидеры республиканцев неоднократно заявляли, что остановят любые прения по отстранению президента от власти, если они дойдут до верхней палаты конгресса.

За всю историю США процедуре отстранения от власти через импичмент были подвергнуты только два хозяина Белого дома: 17-й президент Эндрю Джонсон и 42-й президент Билл Клинтон, но в итоге оба были оправданы и остались на своих местах. После знаменитого Уотергейтского скандала 37-й президент США Ричард Никсон добровольно ушёл в отставку, чтобы избежать грозящей ему процедуры импичмента.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, руководство Демпартии в кулуарах выступает против бессмысленной акции, которая всё равно не увенчается успехом.

«Они руководствуются здравым смыслом: зачем начинать то, что заранее обречено на неудачу? А таким людям, как Надлер, просто хочется лишний раз пошуметь. Идея импичмента нереалистична, особенно если учитывать, что её не поддерживает и большинство населения США — такие результаты показывают опросы. В подобных условиях инициативы по проведению импичмента выглядят в глазах населения как некая мышиная возня, устроенная политиками, которые тратят время не на то, что нужно», — подчеркнул Рогулёв.

Внимание к деталям

В течение двух лет специальная комиссия Минюста США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера расследовала деятельность Трампа и его окружения на предмет возможных связей с Россией и препятствования правосудию. В марте расследование было завершено — генпрокурор Уильям Барр сообщил, что доказательств наличия сговора или противоправных действий со стороны Трампа не обнаружено и никаких обвинений предъявлено не будет.

Заседание палаты представителей конгресса США Reuters © U.S. House TV/Handout

Демократы, рассчитывавшие на то, что итоговый доклад комиссии Мюллера даст им повод для импичмента Трампа, потерпели серьёзное поражение. Однако как минимум в шести различных комитетах палаты представителей идут собственные расследования в отношении президента, причём некоторые из них были открыты уже после публикации выводов команды спецпрокурора.

В юридическом комитете считают, что свидетели, которые давали показания комиссии Мюллера, должны дать официальные объяснения и конгрессменам — возможно, в них найдётся какая-либо деталь, которая может привести к успешному импичменту президента.

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Так, председатель комитета Надлер считает, что ключевым свидетелем по обвинениям в связях с Россией и препятствованию правосудию является один из бывших адвокатов Белого дома — Дональд Макган. Поэтому 7 августа 2019 года комитет обратился в федеральный суд Вашингтона с просьбой заставить Макгана дать показания в конгрессе.

В иске прямо указывается, что от показаний юриста будет зависеть решение комитета, «начинать ли процедуру импичмента» в отношении Трампа.

Макган уже проигнорировал одну повестку из конгресса в мае этого года. Ранее Трамп и его юристы также заявляли, что они будут игнорировать все требования конгресса о даче показаний, так как считают их политически мотивированными, а сами обладают полным иммунитетом к подобным вызовам на слушания.

«Отговорки, которыми Белый дом оправдывает то, что Макган не даёт показаний, — это полная чушь про абсолютный иммунитет и всё такое, это те же самые отговорки, что и для всех остальных свидетелей. Если мы добьёмся показаний Макгана, то нам удастся выйти из сложившегося тупика и с другими свидетелями», — заявил Надлер на пресс-конференции 24 июля после семичасового слушания с участием Мюллера.

Кроме того, Надлер требует предоставить комитету стенограммы всех показаний, заслушанных большим жюри присяжных, а также все материалы, имеющие непосредственное отношение к расследованию Мюллера.

Время на исходе

Как отмечает издание Politico, требования объявить Трампу импичмент в основном выдвигают молодые политики-демократы левого толка, пришедшие в конгресс во время промежуточных выборов 2018 года. Руководство партии, в том числе Нэнси Пелоси, сразу заявило, что не рассматривает возможность отстранения Трампа от власти.

Сейчас Пелоси поддерживает инициативу своих подопечных, но только на словах. Руководство демократов не верит в возможность успешного импичмента, поскольку решающее слово при отстранении президента от должности остаётся за сенатом, а его контролируют республиканцы, напоминает Politico.

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Опрошенные RT политологи неоднократно отмечали, что, если Демократическая партия запустит процедуру импичмента, которая фактически парализует работу законодательной власти, и затем провалится, репутации демократов будет нанесён сокрушительный удар перед самыми выборами — в 2020 году в США пройдут не только президентские выборы, но и будет обновлён весь состав палаты представителей конгресса, а также сменится треть сенаторов.

Руководство Демпартии считает, что пытаться объявить импичмент Трампу за год до выборов неправильно с точки зрения электоральных процессов, отметил Владимир Брутер.

«Если Трамп выйдет победителем из этого столкновения, то это только ухудшит позиции Демпартии, выставив её в невыгодном свете. Поэтому партийное руководство считает, что демократы сейчас должны готовиться к выборам, а не к импичменту», — сказал эксперт.

Многие демократы понимают бесперспективность заявлений об импичменте, добавил Брутер.

«Этого не понимают только такие люди, как Надлер, для которых Трамп выступает в роли красной тряпки, на которую они готовы бросаться снова и снова. Скорее всего, это некое помутнение рассудка», — заключил политолог.

Источник: Россия Сегодня