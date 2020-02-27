Песков высказался о появлении сквера имени Немцова в Праге

27 февраля 2020     12
Песков высказался о появлении сквера имени Немцова в Праге

Открытие сквера имени политика Бориса Немцова в Праге является суверенным правом городских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 27 февраля.

В то же время Песков заметил, что в Кремле бы предпочли, чтобы в Праге не забывали про Красную армию и красноармейцев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения города от фашистов.

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02:09 — 28 февраля 2015

Отвечая на вопрос журналиста, как Кремль будет отмечать годовщину убийства Немцова, Песков заметил, что это событие не повод для того, чтобы отмечать.

О планах мэрии Праги переименовать площадь «Под каштанами», на которой расположено здание посольства России, именем Бориса Немцова стало известно 8 февраля.

27 февраля 2018 года в Вашингтоне появилась площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). Она находится напротив главного входа в посольство России.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По делу об убийстве были осуждены пятеро уроженцев Северного Кавказа, они были приговорены от 11 до 20 лет лишения свободы. Однако заказчик так и не был назван. Президент Владимир Путин называл убийство политика заказным и провокационным.

Источник: Лента.Ру

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