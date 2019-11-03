Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

3 ноября 2019     14
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией. Слова пресс-секретаря приводятся в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

1 ноября Путин провел госсовет в Светлогорске Калининградской области. Директор парка «Куршская коса» попросил выделить денег на велодорожку протяженностью 55 километров.

Свою реакцию Путин объяснил многочисленными историями, когда просьбы о чем-либо начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими. При этом президент пообещал принять решение по строительству велодорожки.

Источник: Лента.Ру

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