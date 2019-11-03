Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

3 ноября 2019     13
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

21:05

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» то, что российский лидер Владимир Путин показал кулак на просьбу о выделении средств на велодорожку.

Как сообщает РИА Новости, Песков назвал этот жест «чудесно сформулированной рекомендацией».

31 октября директор калининградского парка «Куршская коса» рассказал в ходе неформального общения с Путиным о планах строительства велодорожки длинной 41 километр.

В свою очередь, российский лидер переадресовал этот вопрос главе Калининградской области Антону Алиханову. Губернатор отметил, что этот парк является национальным.

Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.

Российский лидер пояснил этот жест тем, что многие просьбы начинаются с одних сумм — и заканчиваются другими.

Источник: Россия Сегодня

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