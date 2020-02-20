Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о зарплатах

20 февраля 2020     23
Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о зарплатах

14:33

Невозможно ожидать сиюминутных результатов в деле повышения доходов граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя диалог российского лидера Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга.

РИА Новости

Представитель Кремля предложил не делать обобщающих выводов на основе отдельных примеров и в каждом конкретном случае разбираться отдельно.

«На повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа, вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, идёт большая работа, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень россиян.

19 февраля во время поездки Путина в Петербург к нему обратилась местная жительница с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.

Глава государства согласился, что жить на такие деньги трудно, и рассказал о принимаемых властями мерах. 

Источник: Россия Сегодня

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