Петербуржцы нашли ошибку в плакате с призывом говорить как петербуржцы

В Санкт-Петербурге пассажиры метро заметили ошибку на одном из плакатов серии «Давайте говорить как петербуржцы», посвященной грамотной речи. Об этом сообщило издание «Бумага».

Плакат с ошибкой рассказывает о правильном употреблении глаголов «игнорировать», «инкриминировать», «инспирировать» и «компенсировать». Его создал совет по культуре речи при губернаторе города.

Ошибку заметили в применении глагола «инкриминировать». В приведенном примере написано «инкриминировать задержанному в участии в преступлении», однако предложение должно звучать так: «инкриминировать задержанному участие в преступлении».

В совете по культуре речи заявили, что в той версии, которую согласовали и отправили на печать, слово «инкриминировать» было употреблено правильно. Там не объяснили, откуда могла взяться ошибка.

Ранее сообщалось, что чаще всего россияне ошибаются при произношении слова «звонит», делая ударение на букву «о». Также люди часто используют просторечия «ихний», «евонный», «ложить» и «плотят». Причем в последнем случае есть не только речевая, но и грамматическая ошибка, так как в основе слова «плАта».

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Источник: Лента.Ру