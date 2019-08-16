Пилот аварийно севшего Airbus отказался считать себя героем

Пилот пассажирского самолета Airbus A321, аварийно севшего на кукурузном поле в Подмосковье, Дамир Юсупов отказался считать себя героем. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» (запись доступна на сайте телеканала).

Материалы по теме

16:50 — 15 августа

«Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — сказал летчик.

Он также рассказал, что перебрал несколько вариантов спасения самолета. Сначала, когда отказал один двигатель, пилот принял решение возвращаться в аэропорт. После отказа второго двигателя Юсупов решил посадить самолет в поле.

Летевший из Москвы в Симферополь самолет с 226 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский утром 15 августа вскоре после взлета. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

Источник: Лента.Ру