Пилот рассказал о происхождении еды для Путина на рейсах

Еду для президента России Владимира Путина, которой он обедает или ужинает во время перелетов, готовят заранее в соответствующих местах соответствующими людьми. Об этом в интервью телеканалу НТВ сообщил бывший руководитель специального летного отряда «Россия» Владимир Федорушкин.

Приготовленные для президента блюда перед отправкой воздушного судна доставляют на борт. Во время полета бортпроводники вскрывают контейнеры, разогревают еду и подают Путину. «У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать», — добавил пилот.

Какие именно блюда подают главе государства, Федорушкин не знает. Однако он признался, что бывали случаи, когда президент говорил: «Опять эта пища!». «Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом», — уточнил пилот.

Федорушкин также рассказал, что перед прилетом Путина за границу в российское посольство отправляют специального повара — именно он готовит для президента еду на обратный путь. Из напитков, по словам пилота, главе государства подают чай — тонизирующий, на травах.

Ранее 8 сентября сообщалось об экстремальном полете Владимира Путина в Санкт-Петербург. Федорушкин рассказал, что на высоте был порывистый ветер, а у самолета полностью выбило автопилот. После посадки президент вызвал командира судна на разговор.

Источник: Лента.Ру