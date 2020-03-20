Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

20 марта 2020     19
Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства. Интервью с ним опубликовал «Коммерсантъ».

Роман Путин ответил на вопрос о своем отношении к предложенным депутатом Госдумы Валентиной Терешковой поправках к Конституции о президентских сроках. «Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?», — пояснил предприниматель.

Также он рассказал в интервью, что намеревается создать партию на базе движения «Люди дела», основной целью которой является прохождение в Госдуму. На вопрос о том, обсуждал ли Роман Путин свои намерения с администрацией президента, он заявил, что члены партии готовы при необходимости это сделать.

По словам бизнесмена, он лично будет финансировать партию, привлекая впоследствии людей из бизнеса и спонсоров. Предприниматель заявил, что готов потратить на организацию съезда два-три миллиона рублей, остальное «донесут партнеры».

Отцом Романа Путина является Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Роман Путин работал в ФСБ, после чего занимал пост советника мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он занимался консультациями крупных финансово-промышленных групп и губернаторов.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков для действующего президента после принятия поправок к Конституции. Инициативу поддержали в нижней и верхней палатах парламента. Путин, выступая перед парламентариями, допустил свое участие в следующих выборах главы государства.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

ЕК выделит €2 млн на «укрепление свободы» СМИ в Армении
ЕК выделит €2 млн на «укрепление свободы» СМИ в Армении

Европейская комиссия намерена выделить учреждённым на территории Европейского союза НКО €2 млн на «укрепление свободы» медиа в Армении. Об этом …


Цена нефти Brent дорожает более чем на 3%
Цена нефти Brent дорожает более чем на 3%

08:04 Мировые цены на нефть растут в пятницу, 20 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. © Reuters Апрельские фьючерсы на нефть …


Порнозвезда пожаловалась на избившего ее до полусмерти порноактера
Порнозвезда пожаловалась на избившего ее до полусмерти порноактера

Звезда фильмов для взрослых Хизэр Ван (Heather Vahn) раскрыла подробности отношений с порноактером Томми Вудом (Tommy Wood). По ее словам, …


Раскрыта стоимость жилья в малоэтажках Москвы
Раскрыта стоимость жилья в малоэтажках Москвы

Раскрыта стоимость жилья в малоэтажках Москвы — в домах высотой до пяти этажей самую доступную квартиру можно купить от 2,5 …


Племянник Путина высказался об альтернативе президенту
Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства. Интервью с ним опубликовал «Коммерсантъ». Роман …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты