Племянник Путина собрался в политику

20 марта 2020     6
Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам Романа Путина, основной целью партии является прохождение в Госдуму. В совет движения вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина, президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис, предприниматели, а также юристы.

Партия намерена сфокусироваться на снижении налоговой нагрузки для представителей малого бизнеса, борьбе с монополистами и торговыми сетями. Кроме того, Путин собирается добиться снижения налогов и предоставления дешевых кредитов.

Как считает политолог Александр Пожалов, «Люди дела» могут навредить имиджу власти. По его словам, планы кого-то из дальних родственников президента создать свою партию за месяц до голосования по поправкам к Конституции, может привести к дискуссиям о несменяемости власти.

На вопрос о том, обсуждал ли Роман Путин свои намерения с администрацией президента, он заявил, что члены партии готовы при необходимости обратиться. «Думаю, что найдем понимание», — заметил он.

Отцом Романа Путина является Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Роман Путин работал в ФСБ, после чего занимал пост советника мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он занимался консультациями крупных финансово-промышленных групп и губернаторов.

Источник: Лента.Ру

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