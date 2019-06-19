Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

19 июня 2019     21
Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

Общая площадь природных пожаров на севере Камчатки превысила 11 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент в Пенжинском районе действуют 8 термоточек. Ситуация осложняется установившейся на севере Камчатки теплой и ветреной погодой, которая способствует быстрому распространению огня по тундре и лесотундре.

Ранее министерство экологии Якутии сообщило, что огонь уничтожил свыше 80 тыс. га леса в регионе.

13 июня издание rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО писало, что пожарные команды Южного военного округа в Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.

Источник: Россия Сегодня

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