Победа в каждом виде: российские фигуристы выиграли всё золото на домашнем этапе Гран-при

Российские фигуристы выиграли все золотые медали на этапе Гран-при в Москве. Помимо Александры Трусовой победы одержали Александр Самарин, пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Также призёрами в мужском катании стали Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, а в парном турнире серебро выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Всем победителям московского этапа Гран-при удалось отобраться в финал серии.

Российский пьедестал у мужчин

Короткая программа мужчин завершилась самым приятным для российских болельщиков образом — сразу трое фигуристов, для которых стены «Мегаспорта» являются родными, заняли первые три места. Но Александру Самарину, Дмитрию Алиеву и дебютанту Гран-при Макару Игнатову было рано расслабляться. Результаты были настолько плотные, что даже шедший шестым канадец Нам Нгуен мог одним прыжком вырвать победу у всех конкурентов.

По итогам жеребьёвки троица россиян выступала последней в произвольной программе. Ориентиром для катавшегося первым Дмитрия Алиева стал результат Сёмы Уно, который с двумя падениями на четверных прыжках набрал в сумме 252,24 балла. У Алиева тоже были проблемы с четверными, но другого характера — он сделал стартовые лутц и тулуп в три оборота. Вновь, как и на этапе Гран-при в США, ему пришлось экстренно перекраивать программу и находить место для невыполненных элементов, соблюдая при этом обязательное условие, что повторяться могут только два типа прыжка.

Алиев практически справился со своей задачей — два четверных тулупа зрители всё-таки увидели, и это было настоящим спасением для ученика Евгения Рукавицына. Но найти замену тройному лутцу в каскаде не удалось, и за свою хорошую попытку он не получил от судей ничего. Тем не менее, эти ошибки несильно исказили итоговый результат. Алиев набрал 169,24 балла за произвольную программу и 259,88 балла в сумме — со времён серебряного чемпионата Европы 2018 году он не получал так много. К тому же исполни Алиев любой более простой прыжок вместо тройного лутца, оценки были бы ещё выше.

<!-- -->

Немного тревожно было за Игнатова, который ещё ни разу не боролся за медали таких соревнований. Но недавний юниор хладнокровно начал программу с четверного сальхова и четверного тулупа, и стало ясно, что результат Уно ему может покориться. Вновь это ощущение исчезло после ошибки на финальном каскаде — Игнатов показал самым юным зрителям азы выполнения сальхова, сделав всего один оборот. Но в итоге для российского фигуриста всё закончилось благополучно. Он опередил вице-чемпиона Олимпийских игр на 0,63 балла и добыл первую для себя медаль.

<!-- -->

А дополнить российский пьедестал почёта предстояло Александру Самарину. Свой прокат он начал с ещё одного потрясающего каскада четверной лутц — тройной тулуп. Шестеро судей поставили за него «пятёрки», и в итоге фигурист побил мировой рекорд по очкам за один элемент, набрав 21,12 балла. К сожалению, дальше не получилось сделать флип и тулуп в четыре оборота, но оставшаяся часть программы нареканий уже не вызывала.

Для победы этого было достаточно — Самарин набрал в сумме 264,45 балла и впервые в карьере выиграл этап Гран-при. В качестве бонуса он также получил путёвку в финальный турнир в Турине, куда пока успел пробиться только Натан Чен. Алиев тоже мог бы пройти отбор, но занявший третье место Игнатов ему помешал — у дебютанта Гран-при есть ещё теоретические шансы самому пробиться в финал по итогам следующего этапа в Японии.

<!-- -->

Вторая победа Синициной и Кацалапова за неделю

Так же как и в мужском катании, в танцах на льду вся первая тройка после первого дня осталась при своих местах. А это означало, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли второй этап Гран-при подряд, справившись с этой задачей всего за одну неделю.

Техническая оценка за произвольный прокат получилась практически такой же, как на прошлом турнире в Китае. Если тогда пару оштрафовали за задержку на поддержке, то в этот раз судьи просто снизили уровень за этот элемент. Зато в компонентах российский дуэт продолжил прогрессировать и получил уже три «десятки» вместо одной. Улучшив свой личный рекорд в суммарной оценке до 212,15 баллов, Синицина и Кацалапов ещё сильнее укрепились в статусе лучшего в мире дуэта после Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

<!-- -->

Танцы на льду стали единственным видом на этапе Гран-при в Москве, где российские фигуристы заняли только одну ступень пьедестала почёта. У молодых пар Анастасия Шпилевая — Григорий Смирной и Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин не получилось дотянуться даже до первой пятёрки, и они заняли в итоге шестое и девятое места. Лишний раз подтвердилось правило, что даже в родных стенах малоопытным парам не под силу потеснить взрослых конкурентов.

<!-- -->

Прорыв Бойковой и Козловского

Российский пьедестал почёта был возможен и в парном катании. Однако для Ксении Столбовой и Андрея Новосёлова, занявших третье место в короткой программе, второй день этапа Гран-при превратился в настоящий ночной кошмар. Новый виток в их карьере начался крайне неудачно.

Новый партнёр олимпийской чемпионки продолжал ошибаться на прыжках, как это уже было в короткой программе. Выброс тройной лутц немного успокоил болельщиков, но затем последовало падение Столбовой на сальхове. Вдобавок ко всему, пара не сделала одну из поддержек. Редкий элемент в их программе получил надбавку к своей основной стоимости. Столбова и Новосёлов не только пропустили вперёд австрийцев Мириам Циглер и Зеферина Кифера, выступавших в первой разминке, но и позволили выиграть бронзу немцам Минерве Фабьенн Хазе и Нолану Зегерту.

<!-- -->

Остальные медали россиян под сомнение не ставились. Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжили своё поступательное движение и обнадёжили тех болельщиков, которые боялись, что с новым тренером Мариной Зуевой их период адаптации затянется. Прыжки остаются не самой сильной стороны пары, в особенности Тарасовой, но прогресс в более важных элементах очевиден. Пара заработала на поддержках больше обычного, а за подкрутку только двое судей не поставили максимальную оценку. Даже с учётом того, как много недобрали Тарасова и Морозов, в сумме они получили 216,77 балла — это уже уровень лидеров сезона.

Правда, всего несколько минут спустя общая планка для пар ощутимо выросла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили невероятно здорово под одну из песен из фильмов о Джеймсе Бонде. Безукоризненные выбросы, чистые прыжки, подкрутка четвёртого уровня и поддержка пятой группы с почти максимальной надбавкой — это всё было только обрамлением для восхитительно воплощённых образов молодых россиян.

Вновь, как и накануне, воздух наэлектризовался от потенциальных мировых рекордов. Судьи опять решили, что пока что так поощрять Бойкову и Козловского рано, хотя бы из-за статуса турнира. Но оценки они получили более высокие, чем лидеры сезона Суй Вэньцзинь и Хань Кун из Китая, — 229,48 балла. Ещё недавно казалось, что чемпионы мира останутся в этом сезоне непобедимыми, но теперь у них есть самые опасные конкуренты, воспитанные Тамарой Москвиной.

Источник: Россия Сегодня