Победа «маленького толстяка»: боксёр Джошуа проиграл Руису нокаутом и потерял четыре чемпионских пояса

Британский боксёр-тяжеловес Энтони Джошуа потерпел сенсационное поражение от Энди Руиса. Американский боксёр отправил соперника в нокаут в седьмом раунде и завоевал четыре чемпионских пояса. Джошуа, который считался фаворитом схватки и ещё ни разу не оступался, может потребовать матч-реванш.

В мире профессионального бокса произошла самая громкая сенсация последних лет. Чемпион мира в тяжёлом весе по четырём основным версиям, непобедимый прежде британец Энтони Джошуа был отправлен в нокаут американцем Энди Руисом и потерял все свои чемпионские пояса.

Бой состоялся в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден». Для Джошуа этот поединок стал первым за пределами Великобритании. Действующий чемпион считался фаворитом по многим параметрам, однако не смог продолжить борьбу уже в седьмом раунде.

Месяц назад новость о том, что соперником одной из главных звёзд бокса оказался Руис, удивила многих. Претендентом на чемпионские титулы Джошуа стал боксёр, который за всю жизнь провёл только один чемпионский бой — с Джозефом Паркером в 2016 году — и потерпел в нём единственное поражение. Эксперты отмечали, что американец заметно уступает сопернику по физическим параметрам — он ниже Джошуа, имеет меньший размах рук и менее подвижен. Сам боксёр не стесняется называть себя «маленьким толстяком».

Руис стал соперником Джошуа во многом по счастливой для себя случайности. Первоначально чемпион мира планировал после победы над Александром Поветкиным в прошлом сентябре вновь провести бой на «Уэмбли» с достойным его уровня соперником. В качестве такового рассматривался Диллиан Уайт, которого Джошуа нокаутировал четыре года назад. Однако боксёры не смогли договориться между собой, и тогда Джошуа поступило предложение впервые отправиться в США и встретиться там с местным боксёром.

8 февраля было объявлено, что в Нью-Йорке состоится поединок за четыре чемпионских титула между Джошуа и непобедимым ранее Джаррелом Миллером. За участие в поединке американец должен был получить $5 млн. Однако за полтора месяца до схватки, которая должна была состояться 1 июня, Миллер сдал положительные допинг-тесты на целый ряд запрещённых препаратов — эритропоэтин, эндуробол и гормоны роста. Тогда Джошуа заявил, что хотел бы сразиться с 40-летним кубинцем Луисом Ортисом, однако тот отклонил предложенные условия по вознаграждению.

Договориться удалось только с Руисом, который сам выставил свою кандидатуру на чемпионский бой. Стороны обговаривали все условия в течение недели, и 1 мая состав участников поединка был подтверждён. Руису гарантировались $7 млн в случае поражения.

Однако в итоге американец заработал гораздо больше. В третьем раунде он отправил Джошуа в два нокдауна. Хотя британец известен тем, как может возвращаться в бой после такого обескураживающего начала, в этот раз он не смог собраться силами. Спустя несколько минут Руис вновь провёл несколько впечатляющих серий, которые подкосили Джошуа. Судья остановил бой и потребовал от чемпиона, чтобы он уверенно дал согласие продолжать схватку. Ответа не последовало, и ему было зачтено поражение. Энди Руис, на которого перед боем принимались ставки с коэффициентом 11, выиграл чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

«Хочу поблагодарить Бога за эту победу. Мне сейчас так хорошо. Я всегда об этом мечтал. Ради этого я всю жизнь тренировался. Не могу поверить, что мои мечты сбылись. В первом раунде я впервые упал на пол, но это сделало меня сильнее, я стал сильнее хотеть добиться победы. Я должен был ему ответить», — сказал Руис после боя.

Сам Джошуа поздравил соперника и заявил, что видит положительные стороны в своём поражении.

«Поздравляю нового чемпиона мира. Прошу прощения у своих болельщиков, потому что не оправдал их ожиданий. Скоро увидимся. Это был не мой вечер, это был вечер Энди. Знаете что?.. Я должен вернуться и подраться снова», — сказал побеждённый чемпион.

В контракте Джошуа и Руиса был пункт о возможном реванше, и теперь стороны наверняка обсудят повторный бой. Если британский боксёр согласится на него, то поединок состоится уже на его территории и может собрать полный стадион «Уэмбли». Руис будет обязан принять новый вызов по условиям контракта. До тех пор он останется одним из самых неожиданных обладателей сразу четырёх чемпионских поясов в профессиональном боксе.