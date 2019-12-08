Победа МЮ в дерби, рекордный хет-трик Месси и голевая передача Головина: события дня в европейском футболе

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» воспользовался осечкой конкурентов и упрочил лидерство в турнирной таблице АПЛ. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил 35-й хет-трик в Примере и обошёл по этому показателю Криштиану Роналду, а португалец впервые в сезоне проиграл с «Ювентусом» в Серии А. «Бавария» потерпела второе поражение подряд, а результативная передача Александра Головина помогла «Монако» разгромить «Амьен». RT рассказывает о главных событиях субботы в европейском футболе.

Триумф «Манчестер Юнайтед»

Центральным событием 16-го тура английской премьер-лиги стало 179-е в истории манкунианское дерби. Два «Манчестера» подошли к матчу на «Этихаде» с разным настроением. «Сити» всё безнадёжнее отстаёт от лидирующего «Ливерпуля». Недавно подопечные Хосепа Гвардиолы допустили необязательную потерю очков в противостоянии с «Ньюкаслом» и отпустили лидера на 11 баллов. «Юнайтед», напротив, в середине недели одержал важную победу над лондонским «Тоттенхэмом», устроив «тёплый» приём своему бывшему наставнику Жозе Моуринью.

При этом нынешний главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер неожиданно получил мощную поддержку от своих игроков. Из-за неудовлетворительных результатов в Англии давно поговаривают о возможной отставке норвежца. Но если верить британским СМИ, группа лидеров клуба попросила вице-президента Эда Вудворда не увольнять специалиста и дать ему последний шанс.

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В своем «тесте на профпригодность» Сульшер мог рассчитывать прежде всего на Маркуса Рашфорда. Осенью форвард набрал отменную форму и пока не снижает кондиций. Во встрече со «шпорами» Рашфорд оформил дубль, а с «Сити» чётко исполнил пенальти на 23-й минуте, тем самым подготовив задел для итогового успеха.

Всего спустя шесть минут гости шокировали фанатов «горожан», увеличив отрыв до двух мячей. Антони Марсьяль ворвался в штрафную и неотразимо пробил в ближний угол. Гостей хватило лишь на гол престижа в исполнении Николаса Отаменди. Аргентинец отличился за пять минут до окончания основного времени.

Комментируя исход схватки, расстроенный Гвардиола назвал Рашфорда и Марсьяля «быстрыми парнями, которым повезло». На взгляд испанца, если соперники не сподобились на что-то большее, чем пять контратак, то его команда «играла в футбол». В свою очередь, Сульшер выразил мнение, что «Юнайтед» должен был побеждать с разницей в три или четыре мяча.

Однако матч был омрачён скандалом. В одном из эпизодов фанаты хозяев запустили посторонним предметом в полузащитника МЮ Фреда. В адрес бразильца также звучали расистские выкрики. Теперь хулиганов ищет служба безопасности арены и полиция.

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Успешная серия «Ливерпуля»

Лишь одна команда пока не знает поражений по ходу сезона-2019/20 в АПЛ. «Ливерпуль» не испытал проблем и в выездном матче с «Борнмутом», продлив беспроигрышную серию. О соотношении сил в этом матче красноречиво свидетельствует статистика: гости нанесли 21 удар по воротам соперника и девять раз попали в створ, в то время как все три попытки хозяев были пущены «в молоко».

До перерыва отличились Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта, а Мохаммед Салах зажёг своё имя на табло вскоре после возобновления игры. Таким образом, «Ливерпуль» одержал 15 побед в 16 встречах и оторвался от «Лестера», которому ещё предстоит сыграть с «Астон Виллой», на 11 очков.

Между двумя «Манчестерами» в таблице вклинился «Челси». Лондонцы неудачно съездили в Ливерпуль, где уступили давно не знавшему успеха «Эвертону». После трёх поражений подряд и звонкой оплеухи в мерсисайдском дерби (2:5) «ириски» наконец-то собрались духом и порадовали поклонников тремя роскошными голами.

Насколько заработанные очки важны для строящейся команды, показал исполняющий обязанности её наставника Данкан Фергюсон, эмоционально праздновавший забитые мячи с бол-боями.

В своём матче 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома вдоволь поиздевался над «Бёрнли» (5:0), но в турнирной таблице «шпоры» пока лишь замыкают первую шестёрку, уступая МЮ одно очко.

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Рекорд Месси

В Испании «Валенсия» без помощи травмированного Дениса Черышева расправилась с «Леванте», а мадридский «Реал» дома обыграл «Эспаньол». «Сливочные» отправили в ворота соперника два безответных мяча, и победить им не помешало даже удаление Ферлана Менди. Ближе к концу первого тайма голом отметился Рафаэль Варан, а опытный Карим Бензема оформил окончательный счёт на 79-й минуте.

Очередная календарная игра каталонцев ознаменовалась хет-триком Лионеля Месси, который стал для него вторым в нынешнем сезоне. Явно вдохновлённый шестым в карьере «Золотым мячом», аргентинец отличился на 17-й, 41-й и 83-й минутах матча с «Мальоркой». Ещё по точному удару совершили Антуан Гризманн и Луис Суарес, а у противника дубль оформил Анте Будимир.

Стоит отметить, что Месси в 35-й раз в карьере отметился тремя голами в одном матче Примеры, что является рекордом. По данному показателю он обошёл своего извечного конкурента Криштиану Роналду, который в обозримом будущем вряд ли сможет улучшить свои показатели из-за отъезда в Италию.

После 16 туров «Барселона» и «Реал» возглавляют турнирную таблицу первенства Испании, имея по 34 очка, при этом нельзя забывать о предстоящем эль-класико, которое пройдёт 18 декабря в рамках перенесённого матча 10-го тура Примеры.

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Первая осечка «Ювентуса»

В чемпионате Италии подопечные Маурицио Сарри впервые в сезоне покинули зелёный газон «на щите». В 15-м туре Серии А «Ювентус» на выезде уступил «Лацио». Гостям не помог даже очередной меткий выстрел Роналду, который вывел «бьянконери» вперёд на 25-й минуте. Когда основное время первого тайма уже истекло, Луис Рамос оформил гол «в раздевалку» и восстановил паритет.

«Ювентус» подвело удаление Хуана Куадрадо в середине второй половины игры. Вскоре после этого Сергей Милинкович-Савич забил победный мяч, а на пятой компенсированной минуте Фелипе Кайседо также поразил ворота Войцеха Щенсны. Успех мог быть ещё более крупным, но хозяева не реализовали пенальти — воспитанник «Старой синьоры» Чиро Иммобиле словно пожалел свой родной клуб и упустил верную возможность отличиться.

И без того нервозную атмосферу в Турине подогрело неоднозначное заявление Роналду, сделанное ещё до матча. По сведениям Abc.es, португалец намекнул, что сильно жалеет об уходе из «Реала», который оказался статуснее «Ювентуса». По мнению футболиста, в Мадриде ему удалось бы завоевать ещё два «Золотых мяча». А пока он прозябает в Италии, трофеи собирает Месси.

Безвыигрышная серия «Баварии»

В Германии «Бавария» капитулировала во втором подряд матче. После домашнего конфуза в поединке с леверкузенским «Байером» мюнхенцы уступили «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Мюнхенцы вышли вперёд стараниями Ивана Перишича, однако у хозяев разыгрался Рами Бенсебаини. По прошествии часа игры алжирец восстановил равновесие, а на второй добавленной минуте матча реализовал 11-метровый и принёс победу своему клубу. Арбитр указал на точку за фол Хави Мартинеса, попутно получившего второй «горчичник».

По прошествии 14 туров в активе «ФК Голливуд» всего 24 очка и лишь седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. Стоит отметить,что подобные результаты уже стоили клубу отставки главного тренера Нико Ковача. «Боруссия» же сохранила за собой первую строчку и оторвалась от действующих чемпионов на семь очков.

Несмотря на низкие результаты, недавно лишившийся приставки и. о. наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик останется в своей должности как минимум до конца сезона. А вот затем его может сменить главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг. Немецкая пресса пишет о грядущем приходе голландца в мюнхенский суперклуб уже чуть ли не как о свершившемся факте.

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Передача Головина

Россиянин Александр Головин отметился результативной передачей в своём 50-м матче за «Монако» и помог команде одержать крупную победу над «Амьеном». По голу на свой счёт записали Виссам Бен-Йеддер, Гильермо Марипан и Бальде Кейта. Благодаря этому успеху, подопечные Леонарду Жардима набрали 24 очка и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Очередную победу одержал «Пари Сен-Жермен», сохранивший комфортное лидерство в чемпионате Франции. В 17-м туре парижане на чужом поле не оставили шансов «Монпелье». Хозяева открыли счёт благодаря автоголу бывшего игрока петербургского «Зенита» Леандро Паредеса, однако в заключительной четвери матча Неймар, Килиан Мбаппе и Мауро Икарди организовали камбэк. Этому предшествовало удаление защитника «паладинов» Педру Мендеша.

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Источник: Россия Сегодня