Победа Хэмилтона, штраф Феттеля и попадание Квята в очки: итоги Гран-при Канады в «Формуле-1»

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл шестой этап чемпионата мира в классе «Формула-1» — Гран-при Канады. Британец финишировал позади Себастьяна Феттеля, но судьи оштрафовали немца на пять секунд за опасный манёвр, в результате чего победа досталась сопернику. А Даниилу Квяту вновь удалось попасть в очковую зону: россиянин завершил гонку на десятой строчке.

Первый день

Доминирование Mercedes в «Формуле-1» в этом году достигло своего пика. Немецкая команда выиграла все шесть гонок, а заодно её пилоты пять раз занимали второе место и один раз — третье: единственная осечка, которой позавидовали бы остальные конюшни, произошла две недели назад в Монако. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас соревнуются только друг с другом, не замечая прочих пилотов в пелотоне.

Успехам Mercedes наконец-то было найдено объяснение. В Ferrari и Red Bull заявили, что дело в новых шинах от Pirelli, которые стали использоваться в этом сезоне. По словам главных конкурентов немецкой конюшни, новая резина стала более прочной и устойчивой к перегрузкам, а именно с этим у Mercedes в прошлом году возникали проблемы на некоторых гонках. Новые шины теперь не вызывают беспокойства у механиков Mercedes, а остальным командам стало слишком сложно прогревать их.

Обвинения в предвзятости со стороны Pirelli оказались довольно громкими, и производителю пришлось отреагировать. Там признали, что текущие шины действительно сделаны более износостойкими, но не по просьбе Mercedes, а из соображений безопасности. При этом в Pirelli заявили, что по согласованию с остальными командами они готовы в ближайшее время вернуться к старым образцам.

Следующий этап в календаре «Формулы-1» должен был снизить градус напряжённости в паддоке. Гран-при Канады традиционно считается одним из самых проблемных для Mercedes из-за профиля автодрома имени Жиля Вильнёва. Он изобилует длинными прямыми и резкими поворотами, к которым конкуренты лучше приспособлены.

В первой пятничной тренировке никаких изменений не произошло. Пилоты Mercedes по-прежнему показывали лучшие секунды, так как все их недостатки оказались нивелированы ужасным состоянием трассы: из-за завершившейся недавно стройки полотно покрылось плотным слоем пыли и грязи.

Но со временем условия улучшились, и вечером у немецкой конюшни действительно стали возникать проблемы. Сначала Хэмилтон врезался в стену и повредил шину, после этого его болид был отогнан на ремонт. Затем Боттас не смог обогнать представителей Ferrari Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля. При этом совсем немного финну проиграл Карлос Сайнс на McLaren, что можно было считать небольшим сюрпризом. Российский пилот Даниил Квят в пятницу заметен не был — на своём Toro Rosso он занимал в лучшем случае 15-е место.

Второй день

Субботние свободные заезды лишь усилили отрыв Ferrari от Mercedes. Пока трасса не разогрелась, Феттель выиграл у Хэмилтона четыре десятых секунды на одном круге и вплотную приблизился к абсолютному рекорду трассы. Леклер тоже продемонстрировал хорошую готовность к квалификации и оказался лучше действующего чемпиона мира. Боттас на их фоне выглядел совсем медленным — финн уступил больше полусекунды.

Новые моторы Mercedes, которые были привезены в Канаду, пока не показывали необходимую эффективность. А с Лэнсом Строллом, чья команда Racing Point тоже использует немецкие силовые установки, в субботу утром вообще произошёл неприятный инцидент. Его мотор загорелся прямо на трассе, после чего канадец на трассу уже не возвращался.

В квалификации хозяин трассы сразу потерпел неудачу — он в 11-й раз подряд не преодолел первый сегмент. Вместе со Строллом из борьбы выбыли Серхио Перес, Джордж Рассел, Роберт Кубица, а также Кими Райкконен — финн на Alfa Romeo впервые в этом сезоне так рано закончил квалификацию.

Во второй части фавориты выбрали менее быстрые шины, но показали на разогретой трассе более быстрые секунды. Льюис Хэмилтон сумел в такой ситуации наконец-то обойти Феттеля, пускай и на символические 0,132 секунды. Под конец сессии, когда большинство пилотов завершили быстрейший круг, произошла авария. Кевин Магнуссен врезался в знаменитую «Стену чемпионов». Из-за этого Макс Ферстаппен из Red Bull остался без лучшего круга и не прошёл в финал квалификации. За голландцем в протоколе оказался Даниил Квят, вместе с которым в боксах остались Антонио Джовинацци, Александер Албон и Ромен Грожан.

Авария привела к задержке перед заключительными заездами, из-за которой Хэмилтон немного растерял свой кураж. В борьбе за поул-позицию он вновь уступил Феттелю, который побил рекорд трассы. Лидер чемпионата мира показал второй результат. расположившись между двумя пилотами Ferrari. На второй ряд стартовой решётки также пробился Даниэль Риккардо из Renault — опыт позволил ему обойти Пьера Гасли из более статусной Red Bull.

Боттас оказался на стартовой решётке непривычно далеко от Хэмилтона. Второй пилот Mercedes, по-прежнему претендующий на победу в чемпионате мира, развернулся в начале финального сегмента и был вынужден заменить шины на менее быстрые. Из-за этого финн показал только шестой результат. Стартовые позиции за ним получили Нико Хюлькенберг, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен. Даниил Квят получил десятую позицию, вслед за ним оказались Магнуссен, которому пришлось заново собирать болид, и бывший партнёр по Toro Rosso Карлос Сайнс, наказанный штрафом за блокировку Албона в квалификации.

Гран-при

Сама же гонка получилась достаточно скандальной, и причиной всему стал штраф Феттеля, фактически оставивший его без победы. Завоевавший поул немец с первых кругов лидировал и уверенно отбивал атаки Хэмилтона.

Однако незадолго до финиша пилот «Феррари» пошёл на крайне рискованный манёвр. Неудачно войдя в поворот, Феттель резко выехал на трассу прямо перед Хэмилтоном и едва не спровоцировал серьёзную аварию.

Организаторы тут же инициировали проверку, а Себастьяну оставалось лишь сокрушаться по радио: «Куда я мог деться? Если бы я вышел не так широко, он бы меня прошёл».

В результате вердикт судей оказался суров. Феттеля оштрафовали на пять секунд и фактически лишили победы. Себастьян опередил Хэмилтона на полторы секунды, но в результате оказался позади него, что вызвало у немца гневную реакцию.

Во-первых, он не поставил свой болид у подиума, а затем долго не хотел идти в комнату ожидания. Наконец он отправился туда, но перед этим поменял таблички у пьедестала почёта, поставив напротив своей фамилии единичку, а Хэмилтону подвинув двойку. Сам британец пытался как мог утешить соперника.

«Это не тот способ, которым я хотел бы выиграть сегодня. Я вынудил Себастьяна ошибиться, и он выехал за пределы трассы, после чего мы едва не столкнулись. Прискорбно, но это гонка. Себастьян считает, что штраф был несправедливым? Это его мнение. Когда вы возвращаетесь на трассу, вы не должны выезжать на гоночную траекторию», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Сам Феттель заявил, что остался недоволен пятисекундным штрафом.

«Сейчас речь идёт не о титуле, мы заслужили победу, и это наше мнение. Это была отличная гонка, фанаты поддерживали меня на протяжении всего заезда. Я не знаю, что добавить. Подобные решения не делают наш спорт популярным. Люди хотят, чтобы мы гонялись, а на трассе шла борьба. Позор, когда выносятся такие вердикты. Думаю, мы показали отличное шоу, и Льюис проявил уважение. Людям не стоит освистывать его. Он не хотел оказаться в опасной ситуации, а болельщики должны освистывать не его, а тех, кто принимает решения о наказаниях», — заявил немец.

Произошедшее несколько затмило другие события гонки, а между тем третье место сохранил за собой Леклер.

Неплохое выступление продемонстрировал и Даниил Квят. Россиянин начал гонку на 12-й позиции, но всё больше продвигался вперёд и незадолго до конца всё же ворвался в первую десятку, что позволило ему снова набрать очки. Теперь в активе россиянина десять баллов в зачёте текущего сезона.

Лидерство же сохранил Хэмилтон, на счету которого 162 очка. Партнёр по «Мерседес» Валттери Боттас отстаёт от Льюиса на 29 баллов. Третьим со 100 очками располагается Феттель.