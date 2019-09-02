Поветкин заявил, что хочет провести бой в России

12:26

Обладатель титула WBA International в тяжёлом весе россиянин Александр Поветкин рассказал, что хочет провести один из следующих поединков у себя на родине.

© Павел Лисицын РИА Новости

«Проведу ли я четвёртый бой подряд в Великобритании? Скорее всего, да. Трудно сейчас сказать, нужно у промоутера спрашивать. Конечно, хотелось бы провести бой в России, если получится, потому что родная земля, и популяризация моего любимого вида спорта в России — это супер», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Свой последний на данный момент бой на родине 40-летний россиянин провёл в Екатеринбурге в декабре 2017 года с румыном Кристияном Хаммером. После этого он трижды боксировал с британцами на их территории — с Дэвидом Прайсом в Кардиффе, а с Энтони Джошуа и Хьюи Фьюри в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Поветкин поддержал решение Александра Усика отказаться от поединков с россиянами.

Источник: Россия Сегодня