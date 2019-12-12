Поветкин рассказал, когда может состояться повторный бой с Хантером

12 декабря 2019     30
Поветкин рассказал, когда может состояться повторный бой с Хантером

09:29

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин заявил, что может провести второй бой с американцем Майклом Хантером в середине 2020 года.

«Месяц-полтора на восстановление мне хватит. Середина 2020 года? Да, вполне реально, что реванш может состояться. Чтобы победить Хантера нужно не заряжаться на удар, делать свою работу, слушая установки тренера. Я какое-то время действовал согласно установке, а затем заряжался на удар и уже никого не слушал, в голове была навязчивая идея. Из-за этого многое не получалось», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Первый бой между россиянином и американцем, прошедший 7 декабря в Саудовской Аравии, завершился вничью.

Ранее британский боксёр Уайт заявил о желании провести поединок с Поветкиным.

Источник: Россия Сегодня

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