Повышение ставок: как КНДР меняет позицию по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова

Постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сон заявил, что вопрос ядерного разоружения страны больше не стоит на повестке переговоров с США. В тот же день в Северной Корее сообщили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ. Что именно испытывалось, северокорейские власти не уточняют, но ранее замглавы МИД КНДР Ли Тхэ Сон говорил о наличии у Пхеньяна некоего «рождественского подарка» для США. По мнению экспертов, возможно, речь идёт о том, что Северная Корея возобновляет вывод спутников в открытый космос с использованием баллистических технологий. КНДР повышает ставки на переговорах с США, надеясь таким образом вынудить Вашингтон пойти на уступки, предполагают аналитики.

Постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сон заявил о том, что вопрос ядерного разоружения не является больше актуальным для переговоров Пхеньяна и Вашингтона. И сам диалог, по его словам, не является таким уж нужным.

«Сейчас у нас нет необходимости в проведении продолжительных переговоров с США, и денуклеаризация больше не входит в список тем для обсуждения», — сказал Ким Сон.

Ранее Северная Корея занимала иную позицию по вопросу о ядерном разоружении на Корейском полуострове. В сентябре США и КНДР прервали переговоры (они проводились в Швеции) по денуклеаризации, но северокорейский лидер Ким Чен Ын допускал их возобновление.

«До конца года я буду терпеливо ждать изменения позиции США», — сказал он, выступая перед депутатами в Пхеньяне.

Параллельно с заявлением Ким Сона Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), главное северокорейское СМИ, опубликовало сообщение представителя Академии национальной обороны КНДР. В нём говорится, что во второй половине 7 декабря на «спутниковом полигоне» Сохэ было «проведено очень значительное испытание». Однако никаких подробностей журналисты не привели. Неясно даже, что именно испытывалось.

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«Результат нынешнего значительного испытания скоро будет оказывать ключевое воздействие на очередное изменение стратегического статуса КНДР», — кратко отмечается в сообщении.

Космодром Сохэ находится на западном побережье КНДР, в районе населённого пункта Тончханни. Там располагается вертикальный стенд для испытаний ракетных двигателей и площадка для ракетных запусков. Отсюда же стартовали ракеты-носители «Кванмёнсон» и «Ынха», доставлявшие в космос северокорейские спутники. В прошлом году сообщалось, что полигон частично был демонтирован в рамках политики Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова.

Вместе с тем за несколько дней до проведения неизвестных испытаний замглавы северокорейского МИД Ли Тхэ Сон заявил о том, что у Пхеньяна есть «рождественский подарок» для США.

«Разрекламированный Соединёнными Штатами диалог — это, по сути, лишь нелепая уловка, призванная вынудить КНДР продолжать переговоры и использовать их в интересах политической ситуации и выборов в США. Следующий шаг за Америкой, и только от неё зависит, какой подарок она получит на Рождество», — заявил дипломат.

Угроза нового этапа кризиса

Эксперты достаточно осторожно оценивают заявление Ким Сона об отсутствии необходимости продолжения диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким полагает, что в данном случае следует дождаться, пока выскажется руководитель КНДР.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп Reuters © Kevin Lamarque

«Ким Чен Ын дал американцам срок до конца года, чтобы они изменили ситуацию. Соответственно, позицию страны по вопросу о переговорах с США, по идее, должен высказать он сам», — сказал эксперт в комментарии RT.

В свою очередь, доцент СПбГУ Ирина Ланцова полагает, что заявление Ким Сона хотя и не равнозначно заявлению Ким Чен Ына, но всё же отражает ту тенденцию, которой следует политика Северной Кореи.

«Давно ситуация повернулась в сторону ухудшения отношений между США и КНДР. Провал переговоров показал, что Соединённые Штаты будут настаивать на своей позиции, заключающейся в том, что Северная Корея должна сначала разоружиться, а потом уже США снимут санкции. Это Пхеньян не устраивает. В таких условиях Северная Корея постепенно выходит из переговоров и будет продолжать развитие своей ядерной программы», — сказала она в беседе с RT.

Ланцова прогнозирует наступление нового этапа кризиса во взаимоотношениях Северной Кореи и США, когда Пхеньян и Вашингтон будут пытаться повысить ставки на переговорах. А испытания в Сохэ могут быть частью процесса этого повышения.

Что испытывалось

Наступил или нет действительно серьёзный кризис во взаимоотношениях двух стран, во многом зависит от того, что именно испытывалось на полигоне Сохэ и какие испытания последуют затем, говорят эксперты.

По мнению Евгения Кима, максимум, на что пойдут северокорейцы до конца года, — это запуск ракеты среднего радиуса действия над морем. О возобновлении ядерных испытаний до января 2020 года речи не идёт, полагает он.

Северокорейский лидер на ракетном полигоне Reuters © KCNA

Однако Ирина Ланцова считает, что ситуация несколько сложнее.

«Когда была серия активных северокорейских испытаний в 2016—2017 годах, она была больше обусловлена не политическими, а техническими причинами. Нужно было наработать материал. Без испытаний ракетно-ядерная программа не продвинулась бы. Сейчас, возможно, КНДР тоже оказалась перед необходимостью проверить какие-то наработки», — говорит она.

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Хотя Ланцова также считает маловероятным проведение испытания ядерного оружия до конца года, она всё же допускает, что Северная Корея предпримет более серьёзные шаги, чем запуск ракет среднего радиуса действия.

Вместе с тем профессор Института проблем Дальнего Востока при южнокорейском Университете Кённам Ким Дон Ёп в интервью РИА Новости предположил, что в Сохэ проводилась подготовка к испытанию твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет.

«Если Северная Корея проводит испытания ракетных двигателей в Тончханни, то, возможно, следующим шагом будет испытание твердотопливного двигателя для МБР. Это может стать тем самым отличным «подарком» к Рождеству для США, о котором ранее предупреждал Пхеньян», — цитирует агентство южнокорейского эксперта.

Однако, судя по сообщению ЦТАК, пока что Северная Корея ограничилась каким-то испытанием баллистических технологий для вывода в космос искусственного спутника, считает эксперт по вопросам политического развития КНДР Института Дальнего Востока Александр Жебин. В 2013 году Совет Безопасности ООН ввёл санкции в отношении КНДР за запуски спутников с использованием баллистических технологий.

«Этот запрет КНДР никогда не признавала. В Пхеньяне считают, что такого рода запретительные меры в отношении только одной страны являются несправедливыми и необоснованными. Поэтому КНДР не соблюдала и не намерена его соблюдать», — сказал Жебин в интервью RT.

Тем не менее эксперт полагает, что не стоит смешивать две вещи — запуск спутника, пусть даже с использованием баллистических технологий, и запуск ракеты, способной нести ядерный заряд.

«То, что эти технологии могут быть использованы для отработки МБР, — это факт. Но всё же между испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты и запуском спутника есть большая разница. Нельзя исключать, что «рождественский подарок» КНДР ограничится именно запуском спутника», — считает Жебин.

Источник: Россия Сегодня