Погоня за первой медалью сезона: сборная России участвует в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

19:58
Владимир Зайвый
В чешском Нове-Место продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону. Мужчины разыгрывают медали в эстафете 4 х 7,5 км. Россию в этой гонке представляют Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. Это последний шанс для россиян завоевать награды в командных гонках в сезоне-2019/20. RT ведёт текстовую трансляцию.Матвей Елисеев globallookpress.com © Joel Marklund/Keystone Press Agency
Автообновление
07 марта 2020
19:59
Что творит Халили! Все пять патронов послал в цель!
19:58
Бё не тратит времени на стрельбище, без единого промаха он продолжает гонку.
19:57
Халили держится в группе претендентов на серебро и бронзу. Теперь главное — хорошо отработать на огневом рубеже.
19:57
Бё-младший просто летает над дистанцией, за 1,6 км он отыграл ещё 11 секунд. Может и на два штрафных круга заглянуть.
19:55
Халили принял эстафету шестым. Он бежит в одной компании с итальянцем Дидье Биона, белорусом Романом Елётновым, шведом Мартином Понсилуомой и немцем Бенедиктом Доллем.
19:55
Йоханнес Бё вступил в борьбу на финальном этапе. Его преимущество составляет 42 секунды.
19:53
Латыпов пропустил вперёд Пайффера и Флеминга, но вместе они ещё сильнее сократили отставание от первой тройки. До второго места россиянину не хватает всего шести секунд!
19:53
Тем временем выяснилось, что французы из-за одного неиспользованного дополнительного патрона наказаны двухминутным штрафом. Какое-то слишком суровое наказание.
19:51
Уже четвёртым бежит Латыпов! В девяти секундах от призового места! Вот так и надо выкладываться на дистанции! Лобастов и Виндиш должны сейчас занервничать!
19:49
Снова возвращаемся в борьбу за медали. Всего 16 секунд Латыпов проигрывает Белоруссии, а Италии, Украине и Швеции и того меньше. Он вполне может ворваться в первую тройку до передачи эстафеты.
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Источник: Россия Сегодня