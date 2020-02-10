Подарок для Смолова, ассистентский хет-трик Месси и победа «Интера» в дерби: события дня в европейском футболе

Фёдор Смолов в день своего 30-летия впервые попал в стартовый состав «Сельты» и помог команде одержать победу над «Севильей». Лионель Месси отдал три результативные передачи в матче с «Бетисом». А «Интер» в дерби одержал волевую победу над «Миланом» и возглавил турнирную таблицу Серии А. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

Первая победа Смолова в Испании

После перехода Фёдора Смолова в «Сельту» российские болельщики начали внимательно следить за командой из Виго. То же происходило на рубеже столетий, когда за галисийцев выступали Александр Мостовой и Валерий Карпин. Для самого Смолова минувшее воскресенье было вдвойне важным: 9 февраля он отмечал 30-летний юбилей и впервые получил место в стартовом составе «Сельты». О решении наставника Оскара Гарсии стало известно ещё за несколько дней до встречи на стадионе «Балаидос».

В гости к испытывающей острую потребность в очках «Сельте» пожаловала «Севилья», которая в случае успеха могла вернуться на третье место в турнирной таблице.

Однако сценарий игры получился для гостей неудачным, хотя начиналось всё хорошо. В середине первого тайма «Севилья» повела благодаря голу Юссефа Эн-Несири и могла дожимать аутсайдера задолго до конца встречи, но не реализовала ряд перспективных моментов.

Расплата за расточительность наступила на 78-й минуте, когда Яго Аспас точно пробил с острого угла. Уже в компенсированное время Пионе Систо после стремительной комбинации отправил мяч в дальний угол рикошетом от штанги — 2:1. Смолова на поле к тому моменту уже не было. На 88-й минуте его заменил Сантьяго Лоренсо.

В свой день рождения россиянину пришлось нелегко. Он ещё не успел набрать оптимальную форму, ведь сезон в РПЛ возобновится только через месяц, и на тренировках Фёдору приходится форсировать собственную подготовку.

Однако в отчётном матче форвард очень старался, проделал большой объём работы и даже получил жёлтую карточку. В его активе также значатся два удара по воротам. Запомнился выстрел из-за пределов штрафной по ходу первого тайма, когда голкипер не без труда поймал мяч в нижнем углу. Кроме того, новичок «Сельты» сделал 12 точных и десять неточных передач и три раза нарушил правила. Скромно для центрального нападающего, но важно и то, что Смолов, возможно, принёс своему новому клубу удачу. «Кельты» прервали восьмиматчевую безвыигрышную серию (пять ничьих и три поражения) и покинули зону вылета. К следующему туру «Сельта» будет готовиться на 17-м месте, имея 20 очков в активе.

Победы «Реала» и «Барселоны»

«Реал» испытал определённые трудности в гостевой игре с «Осасуной». «Сливочные» прибыли в Памплону после ряда неприятных событий. Во-первых, в середине минувшей недели они не смогли выйти в полуфинал Кубка Испании. Разочарование мадридцев немного скрасило то обстоятельство, что и «Барселону» постигла аналогичная участь.

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Во-вторых, накануне игры наставник «Реала» Зинедин Зидан попал в ДТП, направляясь на тренировку команды. Пострадавших в дорожном инциденте, к счастью, не оказалось. После соблюдения всех положенных законом формальностей тренер пересел в другую машину и продолжил поездку.

Поначалу казалось, что чёрная полоса «Реала» продолжится. По крайней мере уже на 14-й минуте матча Гарсия Унай вывел «Осасуну» вперёд. Однако ещё до конца первого тайма Иско сравнял счёт, а Серхио Рамос развернул ход игры в пользу «Реала». Благодаря этому 33-летний защитник, не отличавшийся с ноября, добился уникального достижения. Капитан «Реала» является первым и пока единственным игроком, забивавшим в Примере 17 лет подряд. Впервые Рамос отличился ещё в 2004 году за «Севилью».

В концовке матча Лукас Васкес упрочил преимущество «Реала» с передачи Карима Бензема. Дежурный пас в проходной встрече чемпионата возвёл 32-летнего француза в ранг лучшего ассистента в истории мадридского клуба. Причём по количеству голевых передач за «Реал» (132) Бензема опередил самого Криштиану Роналду (131).

Уже в добавленное время вышедший на замену Лука Йович установил окончательный счёт — 1:4. Так, несмотря на все проблемы, «Реал» сохранил лидерство в Примере.

По схожему сценарию прошла игра «Барселоны» с «Бетисом» в Севилье (3:2). По ходу первого тайма хозяева дважды вырывались вперёд стараниями Серхио Каналеса и Набиля Фекира, который ближе к концу встречи заработал удаление.

Но гений Лионеля Месси помог каталонцам вырвать победу. В этот вечер аргентинец не забил, зато отдал три результативные передачи и помог отличиться Френки де Йонгу, Серхио Бускетсу и Клеману Лангле. Таким образом, в турнирной таблице Примеры «Реал» и «Барселону» по-прежнему разделяют три очка.

Нули «Баварии» и «Лейпцига»

В центральном матче 21-го тура чемпионата Германии встречались мюнхенская «Бавария» и «Лейпциг». От встречи на «Альянц-Арене» ждали настоящего зрелища. Однако игра первой и второй команд Бундеслиги по большому счёту разочаровала. Хозяева намного больше владели мячом (70% игрового времени), но не смогли конвертировать долгие розыгрыши в опасные удары. Как следствие, мюнхенцы лишь трижды пробили в створ ворот, гости — один раз. По итогам довольно скучной игры была зафиксирована безголевая ничья. Таким образом, в чемпионской гонке сохранился статус-кво.

В значительной степени этому поспособствовала дортмундская «Боруссия», в субботу уступившая в Леверкузене «Байеру» (3:4). Подопечные Люсьена Фавра в случае победы могли потеснить «Лейпциг» со второй строчки, однако вместо этого теперь рискуют покинуть и третью позицию. Это произойдёт, если мёнхенгладбахская «Боруссия» возьмёт хотя бы очко в домашнем матче с «Кёльном». Эта встреча также должна была состояться в воскресенье, но была отложена из-за мощного циклона. Организаторы признались, что не могли гарантировать безопасность болельщикам и персоналу стадиона. По тем же причинам отменили ряд игр и в других странах Европы.

Так, в Нидерландах и Бельгии из-за урагана пришлось перенести все матчи, в Англии — две встречи Чемпионшипа и игру «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Судьба поединка «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут» едва ли не до последнего момента оставалась под вопросом. Но стартовый свисток на «Брэммел Лейн» всё-таки прозвучал, а закончился матч победой «Шеффилда» — 2:1.

Невероятное миланское дерби и смена лидера

Внушительный камбэк в миланском дерби позволил «Интеру» возглавить турнирную таблицу Серии А. Сначала всё складывалось для чёрно-синих довольно бесперспективно. К перерыву номинальные гости вели с разницей в два мяча. Один за другим фанатов россонери порадовали Анте Ребич и Златан Ибрагимович, который уже в третьем десятилетии отметился голом в этом противостоянии (в 2006—2009 годах швед выступал за «Интер», в 2010—2012 — за «Милан»).

Однако во втором тайме подопечные Антонио Конте ответили четырьмя забитыми мячами. Их авторами стали Марсело Брозович, Матиас Весино Фалеро, Стефан де Врей и Ромелу Лукаку (4:2).

Теперь в активе у «Интера» 54 очка. Столько же имеет «Ювентус», который в субботу проиграл «Вероне» (1:2), но миланцы опережают туринцев по дополнительным показателям.

А в спину «старой синьоре» дышит «Лацио» (53 очка). Римляне в гостях оказались сильнее «Пармы» (1:0). Победу им принёс точный удар бывшего форварда московского «Локомотива» Фелипе Кайседо на 41-й минуте.

Источник: Россия Сегодня