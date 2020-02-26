Подарок от «Нью-Джерси» и вторая беременность жены: что происходит в жизни Овечкина после 700-го гола в НХЛ

Сотрудники клуба «Нью-Джерси Дэвилз» подарили Александру Овечкину сетку ворот, в которые он забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ. Между тем жена форварда «Вашингтона» Анастасия Шубская сообщила, что ждёт второго ребёнка. При этом сам спортсмен пообщался с журналистами и рассказал о том, как его изменила семейная жизнь, а также о роли родителей в своих успехах.

В жизни российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина продолжается череда радостных событий. На днях форвард достиг очередного значимого рубежа: в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» он забросил свою 700-ю шайбу в североамериканской лиге, став лишь восьмым хоккеистом в истории, кому это удалось. Причём россиянин затратил на весь путь всего 1144 игры.

По традиции Александр Великий забрал после игры клюшку и шайбу, с помощью которых покорил новую планку. Кроме того, как выяснилось позднее, хозяева льда сделали нападающему ещё один памятный подарок, срезав и отправив ему сетку ворот, в которые был оформлен юбилейный гол. В «Вашингтоне» не забыли поблагодарить соперника за красивый жест.

«Получил шайбу и клюшку, а теперь получит и сетку. Спасибо, «Дэвилз», — такой пост появился в официальном аккаунте клуба в Twitter.

Но даже столь серьёзное карьерное достижение сейчас не самая большая радость в жизни форварда — ведь он в ближайшее время во второй раз должен стать отцом. В понедельник его супруга Анастасия призналась, что снова беременна. «Мы очень тебя ждём», — так подписала семейный снимок в Instagram Анастасия Шубская.

Хоккеиста и его супругу поздравила Национальная хоккейная лига. В официальном аккаунте чемпионата также появилось семейное фото нападающего.

«Когда мы думали, что неделя Александра Овечкина уже не может быть лучше!» — говорится в публикации.

Сам хоккеист в интервью признался, что семейная жизнь сильно отразилась на его восприятии действительности, однако как человек он за последние годы не изменился.

«Отношение к жизни, конечно, изменилось, когда появились Серёжа и Настя. Думаешь уже не только о себе, но и о сыне и жене. Понятно, что семейная жизнь всё меняет. Но вот каким стал я по сравнению с тем, что было пять лет назад, сказать сложно. Нужно спросить у Насти, она видит меня каждый день. Лично я думаю, что остался таким же, каким и был», — рассказал Овечкин в интервью пресс-службе НХЛ.

Кроме того, нападающий вспомнил о том, как начинал свой путь в Национальной хоккейной лиге и как учился справляться с трудностями, став капитаном «столичных». Овечкин получил этот статус в 2010 году, сменив Криса Кларка.

«Были и неудачи, и языковой барьер. Но старшие ребята, которые имели честь быть капитанами других команд, помогали мне, да и тренерский штаб тоже. Потому что капитан — это доверие коллектива, тренерского штаба. Помню тот груз ответственности, который лежал не только на моих плечах, когда не могли пройти второй раунд плей-офф… Чего-то не хватало, но потом удача повернулась к нам лицом и мы выиграли Кубок Стэнли», — рассказал спортсмен.

Форвард также отметил, что, по его мнению, быть кумиром — это хорошо. Являясь примером для тысяч мальчишек, влюблённых в хоккей, он имеет возможность вдохновлять их и подавать пример. При этом не стоит сомневаться, что сам Александр делает всё возможное, чтобы оставаться образцом для юных спортсменов. Даже в 34 года он один из лучших снайперов лиги и на равных борется с более молодыми Давидом Пастрняком и Остоном Мэттьюсом.

«У меня в детстве тоже были кумиры. Я стремился быть похожим на людей, которые мне нравились, ведь они достигали успехов, которые я мечтал повторить. А ведь у меня была ситуация не такая уж и лёгкая, как многим кажется. Было тяжело в финансовом плане, было тяжело, когда брат умер. Мы прошли через сложности, которые закаляют характер. У всех нас нелёгкий путь, здесь и не может быть легко. Пот, кровь и работа», — добавил форвард.

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Вместе с тем хоккеист признался, что каждый пройденный рубеж, будь то 500 или 600 голов, непременно что-то значит, а также поблагодарил своих родителей за то, что помогли ему пройти этот путь.

«Просто не так много людей это делает, а 700 шайб забрасывали единицы. Но для меня это ещё и гордость за всех моих тренеров, семью. Они воспитали меня, дали шанс быть тем, кем я стал. Так что это не только моя заслуга, это работа большой команды. Родители тоже внесли очень весомый вклад в меня как в игрока и человека», — сказал Овечкин.

Он признался, что очень счастлив иметь такую семью, а также особо отметил, сколько сил и энергии потратил на него отец.

«Вставать в семь утра, стоять около льда, не понимая, получится или нет. Без родительского надзора, без родительских советов вряд ли бы что-то удалось», — заключил Овечкин.

Источник: Россия Сегодня