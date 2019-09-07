Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве

7 сентября 2019     9
Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве

Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

Как сообщает РИА Новости, на данный момент из столичного СИЗО «Лефортово» уже выехали два автобуса. Возможно, в них находятся украинские военные, которые нарушили государственную границу России в Керченском проливе. «Интерфакс» сообщает о трех больших пассажирских автобусах, которые выехали с территории изолятора в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС.

Обмен между Россией и Украиной ожидался 30 августа, однако он не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово и процедура обмена находится в стадии согласования.

Источник: Лента.Ру

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