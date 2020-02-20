Поддержка боевиков в Сирии со стороны Турции обеспокоила Россию

20 февраля 2020     14
Поддержка боевиков в Сирии со стороны Турции обеспокоила Россию

Поддержка Турцией атаки боевиков в Сирии нарушает договоренности Москвы и Анкары о размежевании оппозиции и террористов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков, прорвавших оборону в Найрабе. Известно о гибели двух турецких военнослужащих. Анкара пообещала отомстить за их смерть.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Благотворительный спектакль о блокаде Ленинграда поставят в Оренбурге
Благотворительный спектакль о блокаде Ленинграда поставят в Оренбурге

Спектакль-балладу о блокаде Ленинграда «Гостиница «Астория» поставят в оренбургском областном драмтеатре им. Горького. Средства от проданных билетов потратят на благоустройство …


Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры России
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры России

Сергей Обрывалин был назначен на должность первого заместителя министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом в четверг, 20 февраля, передает …


В Красноярске отказались верить в отсутствие «черного неба»
В Красноярске отказались верить в отсутствие «черного неба»

Жители Красноярска отказались верить информации о том, что появление в городе феномена «черного неба» является вбросом. Возмущенные комментарии горожан стали …


Турция заявила о хорошем контакте с Россией по Идлибу
Турция заявила о хорошем контакте с Россией по Идлибу

Российские и турецкие военные имеют хороший контакт по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси …


Поддержка боевиков в Сирии со стороны Турции обеспокоила Россию
Поддержка боевиков в Сирии со стороны Турции обеспокоила Россию

Поддержка Турцией атаки боевиков в Сирии нарушает договоренности Москвы и Анкары о размежевании оппозиции и террористов. Об этом пишет РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты