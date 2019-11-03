Поддержку первичного звена здравоохранения посчитали заслугой Путина

3 ноября 2019     13
Поддержку первичного звена здравоохранения посчитали заслугой Путина

Поддержка первичного звена здравоохранения в России является личной заслугой президента Владимира Путина. Об этом в эфире программы «Время» на Первом канале заявил руководитель рабочей группы по направлению «Здравоохранение», губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Он отметил, что российский лидер лично инициировал эту тематику после прямой линии и общения с гражданами. «Президент очень остро чувствует проблему первичного звена в частности, здравоохранения в целом», — добавил он.

Ранее 3 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности. Он сказал, что, поскольку за 10 лет медицина в стране не достигла должных результатов, то, вероятно, система была не так отлажена. Песков подчеркнул, что проблема заключается не только в материальном обеспечении.

31 октября в Калининградской области Путин провел заседание президиума Госсовета по теме здравоохранения. По его итогам, в частности, стало известно, что расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта будут увеличены на 550 миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру

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