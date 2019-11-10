Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ проверят на вменяемость

13:49
Доцент СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в убийстве девушки, пройдёт психиатрическую экспертизу, сообщили «Российской газете» в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.© пресс-служба РВИО
Источник: Россия Сегодня
13:49
Доцент СПбГУ Олег Соколов, который подозревается в убийстве девушки, пройдёт психиатрическую экспертизу, сообщили «Российской газете» в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.© пресс-служба РВИО
Источник: Россия Сегодня
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