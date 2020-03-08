Подозреваемый в убийстве подростка сын петербургского судьи признал вину

8 марта 2020     10
Подозреваемый в убийстве подростка сын петербургского судьи признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве подростка в Санкт-Петербурге сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина признал свою вину во время допроса в Следственном комитете. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает «Фонтанка».

Меру пресечения ему изберут в ближайшие сутки, в настоящее время подозреваемого собираются везти в суд. Уточняется, что защита единодушна со следователями и намерена просить домашний арест.

По словам адвоката Артема Баконина, его подзащитный совершил преступление непреднамеренно. Уточняется, что ружье, которым был произведен смертельный выстрел, принадлежит отцу-судье. Подросток взял его, чтобы впечатлить друзей, однако не собирался стрелять.

Ранее мать погибшего ребенка рассказала детали его гибели. В беседе с журналистами телеканала «Звезда» она назвала трагедию несчастным случаем.

Женщина добавила, что происшествие не связано ни с алкоголем, ни с наркотиками, и отметила, что конфликта между ее сыном и выстрелившим в него подростком не было.

Подозреваемый в убийстве подростка был задержан ранее 8 марта. Адвокат Баконин сообщил, что семья его подзащитного окажет всяческое содействие семье убитого как в проведении похорон, так и в дальнейшем. «Это, безусловно, большая трагедия, поэтому никто не снимает с себя вины», — сказал он в беседе с журналистами издания 78.ru.

Вечером 7 марта рядом с квартирой судьи Саяпина был обнаружен труп подростка с огнестрельным ранением. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, убийцей, предположительно, является сын судьи. Как писала «Фонтанка», он и его сверстники вместе смотрели в квартире хоккей и около 21:00 сын судьи, достав отцовское ружье, застрелил одного из друзей. Затем подозреваемый, по словам свидетеля, вынес тело на лестницу и сбежал.

Источник: Лента.Ру

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