«Подойдёт практически всем странам»: какими достоинствами обладает новый российский вертолёт Ка-62

Компания «Прогресс» запустила производство среднего многоцелевого гражданского вертолёта Ka-62. Об этом говорится на сайте администрации Приморья, где расположено предприятие. В ближайшее время планируется собрать опытную партию из шести машин. Новый вертолёт предназначен для перевозок пассажиров и грузов массой 2—2,5 т. Ka-62 был разработан на базе военно-транспортного вертолёта Ка-60 «Касатка». К преимуществам новой машины относят надёжность, неприхотливость в эксплуатации, ударостойкость и удобство пилотирования. По мнению экспертов, Ка-62 будет широко востребован в России и на международном рынке.

В Приморском крае началось производство многоцелевого вертолёта Ka-62. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Выпуск машин развёрнут на ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина» (входит в холдинг «Вертолёты России»).

«На заводе начато строительство опытной партии шести вертолётов Ка-62, два из них планируется передать для внутрикраевых перевозок. Их сдача запланирована на 2021 год», — сказал управляющий директор «Прогресса» Юрий Денисенко во время визита на завод губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Финансовую поддержку запуску производства Ка-62 оказал «Новикомбанк» — опорный банк госкорпорации «Ростех», куда входят «Вертолёты России». Банк предоставил «Прогрессу» гарантию для получения займа в Фонде развития промышленности (ФРП) и заключил кредитное соглашение с лимитом на сумму 5 млрд рублей.

Ка-62 выполнен по одновинтовой схеме с защитой рулевого винта (фенестроном). Вертолёт предназначен для перевозки пассажиров и разнообразных грузов, в том числе для выполнения так называемых оффшорных операций (транспортировка на нефтяные платформы). Также машина может применяться для оказания экстренной медицинской помощи, мониторинга местности и в поисково-спасительных целях.

Надёжность и безопасность

Ka-62 был создан на основе среднего военно-транспортного вертолёта Ка-60 «Касатка», предназначенного для перевозки грузов массой около 2 т. Разработка гражданской машины затянулась из-за кризиса 1990-х годов, а также нехватки финансирования и технических трудностей, с которыми столкнулись отечественные конструкторы в 2000-е годы.

Первый испытательный полёт Ка-62 совершил 25 мая 2017 года. В 2018 году машина была представлена на Восточном экономическом форуме, а в 2019-м вертолёт впервые принял участие в лётной программе международного аэрокосмического салона в Жуковском.

Несмотря на продолжительный период разработки, в «Вертолётах России» считают, что Ka-62 в нынешнем облике соответствует всем современным международным стандартам. По информации холдинга, российский вертолёт выполнен с применением последних мировых достижений авиационной промышленности.

Грузоподъёмность Ка-62 — 2,0—2,5 т, пассажировместимость — до 15 человек, максимальная скорость — 310 км/ч, крейсерская — 290 км/ч, практический потолок — от 5,5 до 6,1 км. С основными топливными баками вертолёт может преодолевать до 720 км, с дополнительными — до 1135 км.

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На вертолёте установлены французские двигатели Ardiden 3G с двухканальной электронно-цифровой системой управления (FADEC). Редукторы и трансмиссию поставляет австрийская Zoerkler, авариестойкую топливную систему — французская фирма Aerazur. Все остальные агрегаты и бортовые комплексы — российские.

Ка-62 стала первой в мире винтокрылой машиной, на которую устанавливается система управления общевертолётным оборудованием. Она была разработана концерном «Радиоэлектронные технологии».

Бортовое оборудование Ка-62 представлено аппаратурой связи нового поколения С-404, интегрированными антенно-фидерными системами «Аист-62», пилотажно-навигационным комплексом КБО-62, с помощью которого реализуется принцип «стеклянной кабины», когда вся необходимая информация выводится на электронные экраны.

Важными преимуществами Ка-62 является надёжность и безопасность. Российские инженеры «спрятали» рулевой винт машины в специальную хвостовую конструкцию (лопасти винта заключены в кольцевой канал).

От военного предшественника Ка-62 унаследовал повышенную ударостойкость. Вертолёт спроектирован таким образом, что в случае жёсткой посадки обеспечивается сохранность фюзеляжа, узлов крепления основных агрегатов, топливной системы. Травмобезопасность пилотов и пассажиров была повышена за счёт энергопоглощающей конструкции шасси и кресел.

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«Вертолёты России» относят к преимуществам Ка-62 высокие эксплуатационные характеристики. На сайте холдинга подчёркивается, что машина обладает «превосходной управляемостью и точностью пилотирования». Современная авионика и приборное оборудование кабины позволяют лётчикам уверенно и комфортно управлять вертолётом.

В материалах «Ростеха» говорится, что Ка-62 приспособлен под эксплуатацию на нефтяных вышках и неподготовленных грунтовых площадках. Помимо этого, достоинством машины является возможность хранения вне ангара.

«Конструкция Ка-62 рассчитана на применение в большом диапазоне климатических и географических условий при температурах от —50 до +45 °С. Таким образом, ему уже открывается широкая дорога для экспорта по всему миру», — сообщает «Ростех».

В зависимости от требований заказчика Ка-62 может выпускаться в четырёх модификациях: пассажирском (в том числе с VIP-салоном), транспортном, оффшорном и медицинском.

«Оправдает ожидания»

Опрошенные RT эксперты заявили, что Ка-62 воплотил в себе лучшие на сегодняшний день качества среднего гражданского вертолёта. При этом они считают «некритичной» зависимость российского вертолёта от импортных агрегатов.

«Ка-62 — это продукт для гражданского рынка. Здесь не актуальны требования к импорту, которые предъявляют наши военные. Сейчас в мире почти вся авиатехника собирается в кооперации. Например, доля американского производства Boeing 777 составляет около 45%, почти всю остальную работу выполняют Япония и Китай», — сказал в беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Между тем в планах «Ростеха» — создать отечественный двигатель для Ка-62. В сентябре прошлого года в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Объединённой двигателестроительная корпорация (ОДК) Юрий Шмотин заявил, что французский Ardiden 3G заменят силовым агрегатом ВК-1600В, создающимся в стенах АО «ОДК–Климов» (Санкт-Петербург).

В декабре директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил журналистам, что испытания отдельных элементов ВК-1600В стартуют в 2020 году, а сертификат на этот силовой агрегат может быть получен в апреле 2023 года.

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«Двигатель — это сердце любой машины. В России сложилась непростая ситуация для авиатехники гражданского сектора, где есть жёсткие требования к экономичности и массогабаритным характеристикам двигателей. Выбор в пользу Ardiden 3G, на мой взгляд, был вынужденной мерой, и потому будет лучше, если отечественная промышленность предложит достойный аналог», — заявил в беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов.

По словам эксперта, Ка-62 способен составить конкуренцию любым машинам своего класса на внутреннем и международном рынках. Дьяконов считает, что в перспективе наследник «Касатки» может частично заменить парк Ми-8/17, одного из самых популярных многоцелевых вертолётов в мире. В частности, Ка-62 сможет эффективно выполнять миссии, где не требуется грузоподъёмность Ми-8/17, которая достигает 4 т.

С точки зрения Дрозденко, Ка-62 станет «промежуточным звеном» между вертолётами Ка-226 и Ми-8/17. Сейчас, как пояснил аналитик, эту нишу в России занимает европейский двухмоторный вертолёт AgustaWestland AW139, который по лицензии собирается на российско-итальянском предприятии ЗАО «ХелиВерт» в подмосковном Томилино.

«История создания Ка-62 была долгая и непростая. Однако, я думаю, что вертолёт оправдает возложенные на него ожидания. Наибольшим спросом, как мне представляется, машина будет пользоваться для оффшорных операций и для перевозки VIP-персон. Также, несмотря на жёсткую конкуренцию, Ка-62 может добиться больших успехов на зарубежных рынках. Наш вертолёт подойдёт практически всем странам», — подытожил Дрозденко.

Источник: Россия Сегодня