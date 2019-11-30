Подравшегося с учеником российского учителя оставят в школе

30 ноября 2019     10
Подравшегося с учеником российского учителя оставят в школе

Учитель информатики, подравшийся со старшеклассником в школе №15 в Белгороде, не будет уволен. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру».

В областном департаменте образования уточнили, что преподаватель получит дисциплинарное взыскание, но останется работать. Такое решение было принято после того, как участники драки и очевидцы дали показания полиции.

29 ноября стало известно, что над преподавателем Олегом Пургиным часто издевались учащиеся, в итоге он не выдержал. При этом подравшийся с ним восьмиклассник раньше угрожал другим педагогам. Например, он говорил географу, что тот «не дойдет до дома». 29 ноября во время урока подросток оскорбил Пургина, после чего началась драка.

Источник: Лента.Ру

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