«Подстрекательство к злоупотреблению служебным положением»: прокуратура обвинила президента ПСЖ Аль-Хелаифи в коррупции

Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинение в коррупции президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи и бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Предполагается, что француз получил взятку в обмен на передачу прав на телевизионные трансляции чемпионатов мира и Кубков конфедераций медиахолдингу BeIN Media Group. Катарский бизнесмен полностью опроверг свою вину и выразил надежду на то, что суд признает решение прокуратуры безосновательным.

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) выдвинула президенту французского ПСЖ и члену исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Нассеру Аль-Хелаифи обвинение в коррупции при продаже прав на телевизионные трансляции чемпионатов мира и Кубков конфедераций в период с 2018 по 2030 год. Помимо функционера в деле фигурируют бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке, а также некий бизнесмен, чьё имя не называется.

«Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила Вальке обвинения в получении взяток, нескольких случаях злоупотребления властью при отягчающих обстоятельствах и фальсификации документов. Приведённые в обвинительном заключении факты больше не расцениваются как мошенничество. Аль-Хелаифи и третьему обвиняемому вменяется подстрекательство Вальке к злоупотреблению служебным положением при отягчающих обстоятельствах. Третий фигурант также обвиняется во взяточничестве», — говорится в заявлении OAG.

Предполагается, что Вальке пользовался своим положением, чтобы обеспечить принадлежащему Аль-Хелаифи медиахолдингу BeIN Media Group права на показ турниров в Греции и Италии. В качестве вознаграждения от остальных фигурантов дела он получил денежные выплаты в размере € 1,25 млн, а также эксклюзивную возможность бесплатно пользоваться виллой президента ПСЖ на итальянском острове Сардиния.

На момент совершения предполагаемого преступления Вальке ещё являлся генеральным секретарём ФИФА, однако не сообщил о подстрекательстве. При этом с него было снято обвинение в получении взятки от Аль-Хелаифи в виде дорогих часов.

Кроме того, ФИФА отозвала претензию в отношении троих обвиняемых в предполагаемом подкупе частных лиц при передаче медиаправ на освещение чемпионатов мира 2026 и 2030 годов. Месяц назад организация заключила мировое соглашение с катарским бизнесменом.

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Аль-Хелаифи полностью опроверг обвинения в свой адрес и выразил уверенность в том, что суд признает обвинения прокуратуры безосновательными.

«Несмотря на то, что я в ходе юридического процесса сотрудничал со всеми надлежащими органами, трёхлетнее расследование сопровождалось постоянными утечками, дезинформацией и, по-видимому, неустанным стремлением запятнать мою репутацию в СМИ при абсолютном пренебрежении фактами и таким понятием, как надлежащая процедура. В этой связи я обратился в соответствующие швейцарские органы с запросом о начале уголовного расследования касательно обстоятельств проведения данного расследования», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Роб Харрис.

Первые обвинения в адрес Аль-Хелаифи и Вальке появились в октябре 2017 года. Прокуратура Швейцарии начала расследование о незаконной передаче прав на трансляции, провела обыски недвижимости экс-генерального секретаря ФИФА, а также допросила подозреваемых. Уже тогда катарский функционер заявил о своей невиновности и заявил, что ему нечего скрывать.

В марте прошлого года издание The Sunday Times опубликовало контракт, в соответствии с которым футбольные власти в лице Вальке и экс-президента организации Йозефа Блаттера передали медиаправа каналу Al Jazeerа, под чьим управлением находится beIN Media Group. Договорённость стоимостью $ 300 млн распространялась на все соревнования под эгидой ФИФА в период с 2015 по 2022 год. Кроме того, в неё входил пункт о том, что организация получит дополнительные $ 100 млн. в том случае, если право проведения мундиаля 2022 года получит Катар.

Ранее СМИ обнародовали переписку между Аль-Хелаифи и Вальке, которая доказывала, что между ними существует некая финансовая договорённость. В частности, генеральный секретарь ФИФА просил президента ПСЖ оплатить счета по работам, ведущимся на вилле в Италии.

А французская прокуратура обвинила Аль-Хелаифи в даче взятки при определении места проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике. По версии властей, бизнесмен передал $3,5 млн. экс-президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку для того, чтобы это право было предоставлено катарской Дохе.

Вальке покинул должность генерального секретаря ФИФА в январе 2016-го также в результате коррупционного скандала. В сентябре 2015 года комитет по этике временно отстранил его от должности в связи с подозрением в незаконной передаче прав на проведение чемпионата мира-2010 в ЮАР, а также в спекуляции билетами на мундиаль в Бразилии, в результате которой он заработал €2 млн. После того, как его вина была доказана, он был на 12 лет отстранён от любой деятельности, связанной с футболом.

Источник: Россия Сегодня