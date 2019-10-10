Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов. Об этом заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, передает РИА Новости.

По данным ООН и Всемирного банка, первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 миллионов человек. На втором месте Саудовская – более 37 миллионов. Россия находится на третьем месте вместе с Германией: около 12 миллионов мигрантов.

Однако в процентном соотношении ситуация меняется. Первые три места по этому параметру занимают ОАЭ, Кувейт и Катар: 88, 75 и 65 процентов соответственно. В России же доля мигрантов чуть превышает восемь процентов. Отмечается, что по данным Росстата на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек.

Ранее Елена Егорова сообщала, что в 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов. Среди причин роста числа трудовых мигрантов эксперт назвала как переход на новые формы статистической отчетности, так и возможность получения мигрантами временной регистрации.

Источник: Лента.Ру