«Под дых» от Шнурова и «цирк» Сюткина: чем запомнился четвертьфинал шоу «Голос»

В пятницу, 20 декабря, в эфире Первого канала состоялся четвертьфинал восьмого сезона вокального шоу «Голос». По итогам нового выпуска в следующий этап соревнования прошли по два конкурсанта от команды каждого наставника. Вместе с Константином Меладзе, Полиной Гагариной, Валерием Сюткиным и Сергеем Шнуровым судьбу каждого вокалиста определяли телезрители с помощью смс-голосования. Какие номера подготовили наставники и кто прошёл в полуфинал конкурса — в материале RT.

В пятницу, 20 декабря, Первый канал показал 11 выпуск вокального шоу «Голос» — четвертьфинал восьмого сезона. С этого этапа участники соревнуются в прямом эфире, а оценивать их выступления теперь могут не только члены жюри, но и телезрители.

С нынешнего сезона отдать свой голос за понравившегося конкурсанта можно только с помощью СМС-сообщений — при этом необходимо дождаться ответного уведомления с подтверждением действия.

К началу этапа четвертьфинала в каждой команде осталось по трое вокалистов. Полине Гагариной, Константину Меладзе, Валерию Сюткину и Сергею Шнурову вместе со зрителями необходимо было определить, какие четыре дуэта продолжат участие в проекте, а кто выйдет из гонки.



Открывали четвертьфинал подопечные Полины Гагариной — Ив Набиев, Алана Чочиева и Анастасия Маркова. Маркова выступала первой и исполняла песню «Комета» азербайджанского исполнителя Джахида Гусейнли, известного под псевдонимом Jony.

Чочиевой Гагарина доверила композицию «Лететь» группы «А-мега», а Ив Набиев исполнил хит Валерия Меладзе «Красиво».

Константин Меладзе и Валерий Сюткин сошлись во мнении, что лучше всех себя проявил Ив Набиев. Сергею Шнурову одинаково понравились все номера.

Настал момент голосования. Гагарина распределила имевшиеся 100% голосов следующим образом: 20% присудила Марковой, 50% — Чочиевой и 30% — Набиеву. Мнение зрителей не намного разошлось с решением наставницы: больше всего голосов — 45% — получил Набиев, а 44% — Чочиева.

Следующей на сцену вышла «Сюткинская тройка», как выразился Дмитрий Нагиев, — Элимдар Сейдосманов, Лилия Вельтман и Арсен Мукенди.

Сейдосманов выступал первым: он исполнил попурри из композиций «Вокруг шум» группы «Каста» и «Менеджер» коллектива «Ленинград».

Лилия Вельтман спела кавер на сингл Алексея Чумакова «Загадай». Пожалуй, самым ярким был номер Арсена Мукенди — музыкант тоже исполнял попурри из композиций Колы Бельды «Увезу тебя я в тундру» (известную в исполнении ВИА «Самоцветы») и Take On Me коллектива A-ha.

Вначале выступления подопечных Сюткина комментировал Шнуров. Он сфокусировал внимание на номере Мукенди, отметив, что ему не понравилось сочетание выбранных песен.

По мнению Меладзе, у подопечных Сюткина получились перегруженные номера, напоминающие «бурлеск» и «цирк», где «сложно расслышать голос». Гагарина же, напротив, осталась довольна выступлениями участников команды Сюткина: «Я очень надеюсь, что Валерий не остановится, и мы добьём Шнура».

Зрители выше всех оценили выступление Мукенди (47%), а сам Сюткин отдал конкурсанту 30%. На втором месте по результатам зрительского голосования оказался Сейдосманов, хотя ему наставник присудил максимум голосов. В итоге из проекта выбыла Лилия Вельтман.

Предпоследней выступала троица Константина Меладзе. Первым на сцену вышел Даниил Королёв с песней «На заре» группы «Альянс». Широко известна кавер-версия композиции в исполнении Евгения Гришковца, Ренарса Кауперса и коллектива «Бигуди».

Нуржигиту Субанкулову достался сингл «Батарейка» группы «Жуки», а закрывающему выступления троицы Аскеру Бербекову — композиция из репертуара итальянца Андреа Бочелли Because We Believe.

Полина Гагарина, в первую очередь, обратила внимание на то, что в команде Меладзе не осталось женщин, но поспешила похвалить выступления музыкантов. Сюткин увидел «сюткинский почерк» в номерах вокалистов. Свои три копейки вставил и Шнуров, лестно отметив выступление Бербекова.

«Мы взяли песни пограничные, сложные, голосовые. На первый план здесь вышло умение бороться с волнением. В оценках своих я отразил то, кто как с волнением справился. Пели все здорово», — прокомментировал номера своих подопечных Меладзе.

50% голосов Меладзе ожидаемо ушло Бербекову, 30% — Субанкулову и 20% — Королёву. Больше половины телезрителей также оценили выступление Бербекова как самое лучше (52,5%), на втором месте оказался Субанкулов (28,1%).

По принятой в прошлом году традиции последними выступали вокалисты команды Шнурова. Первой на сцену вышла Светлана Мамрешева, которой доверили песню Кристины Орбакайте «Позови меня».

Проникновенный кавер на композицию Децла «Слёзы» исполнил Антон Токарев, а одну из самых известных песен группы «Сплин» — «Выхода нет» — спела Рагда Ханиева.

Наставники единодушно похвалили выступления всех участников команды Шнурова, а Меладзе даже заметил, что в номерах есть лиризм и глубина. «От Сергея, казалось бы, никто этого не ожидал. Раз и под дых», — добавил он.

В полуфинал от троицы Шнурова прошли Токарев и Ханиева — им наставник присудил 50% и 30% своих голосов соответственно. Это немного не совпало с мнением зрителей, отдавших предпочтение Ханиевой (46,1%) и только потом Токареву (40,3%).

Зрители и наставники общими усилиями определили вокалистов, прошедших в полуфинал «Голоса», который состоится в эфире Первого канала через неделю — в пятницу, 27 декабря.

