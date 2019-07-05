Под строительство магистрали Челябинск — Екатеринбург начали готовить землю

Росжелдор утвердил техническое задание на проект межевания территории под строительство высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу хозяйственного партнёрства «Уральская скоростная магистраль».

Так, отмечается, что в период до 13 июля главам муниципалитетов, через которые пройдёт трасса, направят уведомления.

Это Екатеринбург, Белоярский, Арамильский и Сысертский городские округа в Свердловской области, Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы и Челябинск в Челябинской области.

Магистраль — один из приоритетных проектов долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что строительство на развязке в Красногорске планируют завершить в сентябре 2019 года.