Под строительство магистрали Челябинск — Екатеринбург начали готовить землю

5 июля 2019     27
Под строительство магистрали Челябинск — Екатеринбург начали готовить землю

Росжелдор утвердил техническое задание на проект межевания территории под строительство высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу хозяйственного партнёрства «Уральская скоростная магистраль».

  • © Компания «Скоростные магистрали»

Так, отмечается, что в период до 13 июля главам муниципалитетов, через которые пройдёт трасса, направят уведомления.

Это Екатеринбург, Белоярский, Арамильский и Сысертский городские округа в Свердловской области, Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский муниципальные районы и Челябинск в Челябинской области.

Магистраль — один из приоритетных проектов долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что строительство на развязке в Красногорске планируют завершить в сентябре 2019 года.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Бразилец из сборной России по футболу рассказал о праздновании 9 Мая
Бразилец из сборной России по футболу рассказал о праздновании 9 Мая

Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Ари рассказал о праздновании 9 Мая. Его слова приводит «Чемпионат.com». Бразилец вспомнил, что …


Под строительство магистрали Челябинск — Екатеринбург начали готовить землю
Под строительство магистрали Челябинск — Екатеринбург начали готовить землю

Росжелдор утвердил техническое задание на проект межевания территории под строительство высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Об этом сообщает URA.RU со …


Гарвардские ученые создали способную увидеть плащ-невидимку камеру
Гарвардские ученые создали способную увидеть плащ-невидимку камеру

Физики из Гарвардского университета (США) создали первую оптическую камеру, которая способна сфотографировать плащ-невидимку и другие системы камуфляжа благодаря возможности распознать …


Не жизнь, а малина: что помогает фермерам собирать неплохой урожай?
Не жизнь, а малина: что помогает фермерам собирать неплохой урожай?

В Севастополе оказывают поддержку малым фермерским хозяйствам в виде грантов на развитие. Одна из семей решилась на создание хозяйства по …


В торгово-промышленной палате Севастополя сменился президент
В торгово-промышленной палате Севастополя сменился президент

О результатах III отчетно-выборной конференции Союза торговцев и промышленников сообщают на сайте правительства региона. На встрече прозвучал доклад о деятельности …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты