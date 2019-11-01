Пожар в жилом доме в центре Москвы сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в жилом доме на Большой Сухаревской улице в центре Москвы. Ролик опубликован в Telegram-канале издания Baza.

На появившихся в сети кадрах видно, как огонь распространяется со второго этажа на третий и четвертый. По информации издания, пожару присвоили третий ранг сложности.

Ранее стало известно, что в результате пожара на Большой Сухаревской улице обрушилась шахта лифта, сообщалось о пятерых спасенных.

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Источник: Лента.Ру