Пожар в магазине с пиломатериалами под Красноярском потушен

30 декабря 2019     7
Пожар в магазине с пиломатериалами под Красноярском потушен

04:46

Возгорание в магазине с пиломатериалами в Емельяновском районе Красноярского края потушен. Об этом сообщили в МЧС России.

globallookpress.com

«05:15 (02:15 мск. — RT) пожар ликвидирован на площади 1,4 тыс. кв. м», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось о крупном пожаре площадью 1,2 тыс. кв. м в магазине с пиломатериалами под Красноярском.

28 декабря при пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека, в том числе двое детей

Inforeactor передавал, что в Мордовии наградили девятилетнего школьника за спасение младшей сестры при пожаре.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Пожар в магазине с пиломатериалами под Красноярском потушен
Пожар в магазине с пиломатериалами под Красноярском потушен

04:46 Возгорание в магазине с пиломатериалами в Емельяновском районе Красноярского края потушен. Об этом сообщили в МЧС России. globallookpress.com «05:15 …


Россиян предупредили о размножающихся в салатах микробах
Россиян предупредили о размножающихся в салатах микробах

Россиянам дали советы по хранению салатов, а также рассказали о сроках годности блюда. Рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора. Салаты эксперты …


Родственников приезжавшего в Москву псевдо-Рокфеллера нашли в Греции
Родственников приезжавшего в Москву псевдо-Рокфеллера нашли в Греции

Майкл Рокфеллер, который был хедлайнером Форума устойчивого развития «Общее будущее» в ноябре, на самом деле является греком Анастасиосом Цалацанисом. В …


Редчайшего фазана-альбиноса сняли на видео
Редчайшего фазана-альбиноса сняли на видео

Видео: dailymail.co.uk Житель английского города Ньюквей, графство Корнуолл, снял на видео редчайшего фазана-альбиноса. Ролик опубликовал таблоид Daily Mail. 52-летний Брайан …


Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче на МЧМ
Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче на МЧМ

01:43 Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин высказался о конфликтных ситуациях между его подопечными и американцами во время матча …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты