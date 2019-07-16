Пожар произошёл на Балтийском судостроительном заводе в Петербурге

На Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

«По уточнённой информации в цехе №12 ООО «Балтийский завод-судостроение» происходил выход газа с горением из ацитиленовых баллонов в спайке из 16 штук на площади 0,5 кв.м.»— сообщается в заявлении.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали

В МЧС отметили, что открытое горение было ликвидировано в 15:55.

10 июня пожар произошёл на территории Казанского порохового завода, загорелась кровля четырёхэтажного производственного здания.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.