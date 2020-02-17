Пожелание войны каждой семье от российского губернатора объяснили

17 февраля 2020     12
Пожелание войны каждой семье от российского губернатора объяснили

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, пожелавший, чтобы «каждую семью затронула война», допустил оговорку из-за волнения перед собравшимися ветеранами. Так его слова объяснили в пресс-службе главы региона, передает РИА Новости.

Там пояснили, что выступление было «волнительно» для Паслера, потому что война — «личная тема», которая «коснулась каждой семьи». Как добавили в пресс-службе, присутствующие в зале поняли, что это была оговорка, и поддержали губернатора аплодисментами.

14 февраля Денис Паслер выступал с речью на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы в спорткомплексе «Оренбуржье» и оговорился. «Нам хотелось бы, чтобы каждую семью затронула война», — заявил губернатор на открытии мероприятия.

Кроме того, в продемонстрированном зрителям и опубликованном в соцсетях правительства региона ролике ошибочно была указана дата 40 августа 1941 года и допущена грамматическая ошибка в слове «пенициллин». Как уточнили в пресс-службе, в соцсетях правительства Оренбургской области заменили ролики к 75-летию Победы, убрав из него ошибки в субтитрах и несуществующую дату «40 августа».

Источник: Лента.Ру

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