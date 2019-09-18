Пожертвование Нурмагомедова, бой Магомедшарипова в Москве и загадочная дата Макгрегора: что обсуждают в мире UFC

Хабиб Нурмагомедов пожертвовал в благотворительный фонд Дастина Порье $100 тыс., которые выручил за продажу футболки американца после их боя на UFC 242 в Абу-Даби. При этом аналогичную сумму пожертвовал и президент UFC Дана Уайт. В свою очередь, Забит Магомедшарипов намекнул, что проведёт свой следующий бой в Москве, а Конор Макгрегор оставил загадочное послание в Twitter. Кроме того, впервые в истории бойцом UFC стал представитель Узбекистана — Махмуд Мурадов.

Футболка за $100 тыс.

По окончании главного поединка турнира UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье обменялись футболками. Этот жест был воспринят как знак глубокого уважения между спортсменами, но, как позднее пояснил россиянин, он имел и другое значение. Действующий чемпион в лёгком весе признался, что намерен продать её, а все вырученные деньги перевести в благотворительный фонд своего оппонента The Good Fight Foundation.

12 сентября Нурмагомедов официально сообщил о продаже футболки Порье, а 16 сентября американец оповестил о поступлении в его фонд суммы в $100 тыс. По его словам, средства пришли от российского чемпиона.

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На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов взял верх над Дастином Порье и защитил титул чемпиона в лёгком весе. Пока что Нурмагомедов…

«Это очень здорово, потому что может помочь многим людям. Я ценю это и очень благодарен», — приводит слова Порье MMAJunkie.

Примечательно, что по окончании турнира в Абу-Даби президент UFC Дана Уайт пообещал, что переведёт в фонд Порье такую же сумму, как и Нурмагомедов. Как сказал Дастин, функционер сдержал своё слово.

«Только что разговаривал по телефону с Даной Уайтом. Он продублировал взнос Хабиба для фонда. Я так благодарен за любовь и поддержку. Спасибо всем вам», — написал Порье в Twitter.

Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Нурмагомедов.

«Как вы уже знаете, футболку Порье я продал за $100 тыс., но покупатель не захотел предавать своё имя огласке. Очень радует, что эти деньги уйдут нуждающимся людям», — признался россиянин.

Троллинг от Фергюсона и план Гэтжи

В воскресенье на турнире UFC Fight Night в Ванкувере Джастин Гэтжи нокаутировал своего друга Дональда Серроне и занял место в очереди за титульный поединок. Безусловно, он вряд ли сможет обойти Тони Фергюсона и стать претендентом №1, но вправе рассчитывать на бой с чемпионом в 2020 году.

При этом американец уже сейчас начинает задумываться о будущей схватке. Так, спортсмен предположил, какую бы тактику избрал на бой с Нурмагомедовым.

«Возможно, на бумаге он выглядит сильнее, но у меня отлично поставлены удары руками и ногами, и я в прекрасной форме. Чтобы остановить переход в партер, нужно встретить силу силой, а не убегать», — заявил Гэтжи.

Впоследствии он добавил, что особое внимание уделил бы защите от тейкдаунов, и рассказал, как бы пытался избегать переводов на землю.

«Не собираюсь жаться к сетке. Если он захочет перейти в партер, это будет происходить в центре октагона, и он не раз получит по ноге, прежде чем у него появится такая возможность», — заключил спортсмен.

Интересно, что легендарный канадский боец Жорж Сен-Пьер поделился мнением о том, как можно одолеть действующего чемпиона в лёгком весе.

«Я бы много двигался по октагону, не боялся проводить тейкдауны и старался что-то придумывать», — заявил Сен-Пьер в интервью The Schmo.

Тем временем Фергюсон продолжает посмеиваться над россиянином в социальных сетях. Так, он опубликовал очередной анимационный ролик, в котором высмеял как Нурмагомедова, так и Макгрегора.

Хабиб в очередной раз был обвинён «в своей любви к тирамису», а президент UFC Дана Уайт — в поклонении Нурмагомедову. Макгрегору же досталось за его съёмки в рекламе Burger King.

Бой Магомедшарипова в Москве

В настоящий момент Забит Магомедшарипов является одним из ярчайших представителей российского ММА. Спортсмен одержал победы во всех своих пяти поединках в UFC и уже в следующем году может побороться за титул. Правда, для этого ему надо разобраться с крепким Келвином Каттаром, битва с которым изначально была назначена на 18 октября.

Однако из-за проблем со здоровьем у Магомедшарипова схватка была отменена. Ранее в своей карьере россиянин никогда не снимался с боёв, из-за чего появились предположения, что травма серьёзная. Но, как позднее заявил сам спортсмен, он сможет выступить уже в ноябре.

«Как вы уже знаете, к сожалению, возвращение в клетку немного откладывается. Серьёзное воспаление от занесённой инфекции привело к тому, что несколько дней я буквально не мог ходить. Именно из-за этого было принято решение пройти лечение и перенести бой. Так что до встречи в Москве», — написал атлет на своей странице в Instagram.

Таким образом, Магомедшарипов намекнул на то, что пополнит кард второго в истории московского турнира UFC, запланированного на 9 ноября. При этом оппонент остался тем же — промоушен не стал искать замену Забиту на турнир в Бостоне, а просто перенёс битву в столицу России.

«Поединок между Магомедшариповым и Каттаром будет проведён в Москве», — подтвердили ТАСС в команде российского спортсмена.

Стоит напомнить, что для Магомедшарипова эта схватка имеет огромное значение в плане карьеры. На данный момент он занимает пятое место в рейтинге полулёгкого веса и находится максимум в двух победах от сражения за титул. А может, и одной, но одержанной предельно эффектно. UFC всегда ценит ярких бойцов и может пойти навстречу россиянину.

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Объявление Макгрегора

Ещё одним героем последних суток стал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях. Последние несколько недель Конор Макгрегор практически не появлялся в медиапространстве, лишь изредка ограничиваясь рекламой своего виски. Однако накануне он опубликовал у себя в Twitter короткое сообщение: «Дублин. 14 декабря».

Фанаты моментально стали строить предположения и обсуждать, что же могло значить это сообщение ирландца. Безусловно, большинство с ходу выразили мнение, что так Макгрегор указывает на дату и место своего следующего поединка, однако у этой теории было своё слабое место. Действительно, на 14 декабря у Абсолютного бойцовского чемпионата назначен турнир ранга Pay-Per-View — UFC 245. Однако загвоздка в том, что его проведение запланировано не в Дублине, а в Лас-Вегасе.

Примечательно, что в эту теорию поверили даже некоторые бойцы. Так, экс-чемпион Bellator и One FC Бен Аскрен удивился, что Макгрегор указал именно эту дату.

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«Думал, что ты полетишь в Москву», — написал спортсмен на своей странице в Twitter.

На данный момент нет точной информации относительно значения слов Макгрегора, однако пользователи сети выдвинули и другие предположения. Так, одни выразили мнение, что в этот день ирландец анонсирует продажу очередного алкогольного напитка собственного производства, а другие предположили, что на эту дату придётся слушание по делу о нападении Конора на пожилого мужчину в баре.

Если же Макгрегор действительно решил вернуться в октагон, то список его возможных соперников выглядит достаточно обширным. Так, к этому времени форму успеют набрать как Джастин Гэтжи, так и Дональд Серроне, проводившие очный поединок 15 сентября на UFC Fight Night 158. При этом Дастина Порье также не стоит списывать со счетов. На прошлой неделе американец выразил заинтересованность в реванше с ирландцем, а тот не ответил на это отказом.

Партнёр Мейвезера подписал контракт с UFC

Во вторник стало известно, что представительство бойцов из бывших республик СССР в UFC опять увеличилось. Один из партнёров по команде непобеждённого американского боксёра Флойда Мейвезера узбек Махмуд Мурадов опубликовал у себя в Instagram фото, на котором он ставит подпись под соглашением с Абсолютным бойцовским чемпионатом.

«Сегодня я подписал контракт с сильнейшей организацией мира. Хочу поблагодарить свою команду и братьев за проделанную работу. Вместе мы творим историю. Я первый узбек в UFC. Большое вам всем спасибо за поддержку и веру в меня. Вместе мы идём за очередной победой», — прокомментировал снимок боец.

Источник: Россия Сегодня