Пожилым россиянам рекомендовали сократить потребление мяса

12 октября 2019     18
Пожилым россиянам рекомендовали сократить потребление мяса

Пожилым людям стоит есть меньше красного мяса, чтобы не навредить здоровью. Об этом «Говорит Москва» сказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, употребление красного мяса повышает риск развития онкологии и других заболеваний, и это «довольно известная истина». Он рекомендовал гражданам заменить его на другие источники белка, например, рыбу, птицу, молочные продукты.

Ранее в Роспотребнадзоре россиянам посоветовали сократить потребление красного мяса, отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить риск образования злокачественных опухолей. В ведомстве отметили, что каждый третий выявленный случай рака связан с неправильным питанием, курением, употреблением спиртного, малоподвижным образом жизни. Чтобы лучше защититься от онкологии, рекомендовано есть богатые клетчаткой овощи, фрукты и рыбий жир.

В 2018 году 9,6 миллиона человек в мире умерли от злокачественных новообразований.

Источник: Лента.Ру

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