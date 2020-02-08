Познер оценил идею упростить получение российского гражданства

8 февраля 2020     18
Познер оценил идею упростить получение российского гражданства

Журналист Владимир Познер прокомментировал идею упростить получение гражданства России иностранцам в беседе в «НСН».

По его словам, предложение является хорошим, и он полностью его поддерживает.

По словам главы думского совета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в законе о гражданстве также могут отменить требования о непрерывном проживании иностранца на территории России в течение пяти лет, а также необходимость подтверждения законного источника дохода.

Ранее стало известно, что правительство работает над изменениями в законе «О гражданстве РФ». Речь идет о признании утратившим силу пункт «г» части первой статьи 13 «О гражданстве Российской Федерации». Согласно этому пункту, приобретающие российское гражданство иностранцы должны отказаться от уже имеющегося у них гражданства. Как рассказали в кабмине, разработка законопроекта находится на финальной стадии.

Источник: Лента.Ру

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