«Поиск путей сближения»: почему глава МИД ФРГ заявил о необходимости сотрудничества с Россией

Достичь «устойчивого мира» в Европе можно только при условии сотрудничества с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на российско-германском форуме «Петербургский диалог». По словам главы внешнеполитического ведомства Германии, контакты с Москвой по-прежнему необходимы, несмотря на существующие разногласия. Ранее с призывами восстановить полноценное взаимодействие с Россией выступили ряд немецких политиков. Эксперты отмечают, что эти предложения имеют экономическую подоплёку — германский бизнес понёс существенные убытки из-за взаимных санкций. Однако, по мнению политологов, говорить о реабилитации двусторонних отношений преждевременно, несмотря на текущую риторику и сотрудничество в рамках крупных энергетических проектов. Аналитики напоминают, что у Европы есть трансатлантические обязательства и Вашингтон продолжит препятствовать диалогу РФ и ЕС.

Ответить на насущные вопросы мировой политики без участия Москвы невозможно, полагает Хайко Маас. Как заявил министр в преддверии пленарного заседания российско-германского форума «Петербургский диалог», сотрудничество с Россией по-прежнему необходимо, несмотря на разногласия.

«Только если мы будем сотрудничать, мы достигнем устойчивого мира в Европе», — говорится в заявлении министра, опубликованном пресс-службой МИД ФРГ.

Форум «Петербургский диалог» был основан в 2001 году под патронажем президента РФ и канцлера ФРГ. Ежегодно в рамках этого мероприятия проводятся пленарные заседания и круглые столы в десяти рабочих группах. В этом году пленарное заседание проходит в немецких городах Кёнигсвинтер и Бонн, а участие в нём принимают министры иностранных дел обеих стран.

«Петербургский диалог» — это важное связующее звено между нашими обществами. Именно в политически трудные времена нам нужно больше развивать сотрудничество между людьми в наших странах», — заявил глава германского МИД.

AFP

© BARBARA SAX

По мнению руководителя отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, за словами Хайко Мааса о необходимости сотрудничества с Россией скрывается осознание того, что кризис в европейской системе безопасности слишком затянулся.

«Думаю, в Берлине понимают, что для его завершения необходимо взаимодействие с Москвой», — отметил Данилов в беседе с RT.

«Исторические связи с Россией»

Политически трудный период в отношениях Москвы и стран Запада начался в 2014 году — после того как Крымский полуостров вошёл в состав Российской Федерации, а в Донбассе разгорелся вооружённый конфликт между ополченцами и украинской армией.

США и их союзники, включая ЕС, отреагировали на эти события персональными санкциями в отношении ряда российских должностных лиц, а также ограничительными мерами против различных отраслей российской промышленности и финансового сектора. В ответ Москва ввела контрсанкции, под которые подпали прежде всего импортные продовольственные товары. Санкционная война нанесла значительный ущерб всем сторонам, но больше всего в первые месяцы пострадали европейские сельхозпроизводители, ориентировавшиеся ранее на поставки в Россию.

Ограничения в значительной мере затронули и европейское машиностроение. Как заявил в 2014 году заместитель генерального секретаря Еврокомиссии — тогда этот пост занимал Хенрик Хололей — от санкций в финансовом выражении больше всего пострадал именно технологический сектор.

Грузовые вагоны в Германии

Reuters

© Ina Fassbender

В германских политических кругах постоянно звучат призывы прекратить санкционное противостояние. Например, с таким предложением в беседе с агентством dpa выступил на днях премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Без этого не обойтись. Правильным было то, что Россия вернула своё право голоса в Совете Европы (ПАСЕ. — RT), а Германия форсировала строительство газопровода «Северный поток — 2». Следующим шагом должно быть снятие санкций», — заявил политик.

По мнению Кречмера, хотя урегулирование украинского конфликта является важным вопросом, санкции не способствуют его разрешению.

Ранее с похожим призывом выступила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. По её мнению, германским сельхозпроизводителям будет непросто вернуться на российский рынок и в случае отмены санкций, так как Россия за эти годы наладила собственное производство продукции, а также активно сотрудничает с Китаем.

Тот факт, что особое недовольство санкциями проявляют представители восточных регионов ФРГ, имеет экономическую подоплёку, отмечают эксперты.

Согласно данным недавнего отчёта Восточного комитета немецкой экономики, больше всего от санкций пострадали именно восточные регионы республики. В 2013—2018 годах их торговый оборот с Россией упал примерно на треть, а в Саксонии этот показатель составил и вовсе 72,5%. Западные регионы понесли меньшие убытки от санкций — порядка 17%.

При этом, по данным немецких социологов, более половины жителей Восточной Германии выступают за отмену санкций. По данным исследования, проведённого недавно институтом изучения общественного мнения Kantar Emnid по заказу журнала Focus, такой позиции придерживаются 54% респондентов в восточных регионах. В западной части страны за снятие ограничений выступают 36% жителей.

«Сильнее всего санкции ударили по восточным регионам ФРГ, потому что они сохраняли тесные исторические связи с Россией, оставшиеся даже после падения Берлинской стены», — пояснил Данилов.

«Продолжают верить в российский рынок»

Впрочем, несмотря на ограничительные меры, торговое сообщение между Россией и ФРГ продолжается. По данным Российско-германской внешнеторговой палаты, в первом квартале 2019-го немецкие компании инвестировали в российскую экономику €1,76 млрд, что на треть выше показателей за аналогичный период прошлого года.

«Несмотря на слабую конъюнктуру, немецкие компании продолжают верить в российский рынок», — заявил председатель правления организации Маттиас Шепп.

При этом за прошлый год немецкий бизнес вложил в российские компании €3,2 млрд, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие.

Как объяснил Маттиас Шепп в интервью газете «Известия», значительная доля инвесторов представлена небольшими семейными компаниями, акции которых не торгуются на бирже, поэтому такие предприятия не опасаются санкций со стороны США.

Впрочем, крупным компаниям приходится порой сталкиваться с открытым давлением, отмечают эксперты. Так, Вашингтон открыло препятствовал сотрудничеству России и ФРГ в рамках «Северного потока — 2».

Согласование этого энергетического проекта началось ещё в 2012 году. Акционеры первой ветки «Северного потока» договорились нарастить пропускные мощности магистрали за счёт прокладки третьей и четвёртой линий газопровода. Проект получил название «Северный поток — 2» — после его запуска ежегодный объём газа, поставляемого по дну Балтийского моря в Европу, достигнет 110 млрд куб. м. Управляет проектом международный консорциум Nord Stream 2 AG, в который входят российский «Газпром», Engie (Франция), OMV (Австрия), Shell (Великобритания), а также германские Uniper и Wintershall.

Хотя газопровод уже построен более чем на половину проектируемой длины, Белый дом не оставляет попыток помешать строительству — ранее Соединённые Штаты грозили санкциями европейским компаниям, занятым в проекте. Как заявляют в Вашингтоне, дальнейшее наращивание поставок российского газа сделает европейскую энергетику зависимой от Москвы. Однако Берлин и другие европейские участники проекта отвергают подобные предположения и продолжают реализацию проекта.

«Затяжная ситуация»

При этом Берлин не решается пойти на ослабление или отмену санкций. Как заявила ранее германский канцлер Ангела Меркель, это будет возможно только в случае прогресса в выполнении Минских соглашений. Об этом она сообщила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Reuters

© Michael Dalder

Стремление Запада увязать отмену санкций с реализацией Минских соглашений практически обнуляло шансы на реальный прогресс в двусторонних отношениях, отмечают эксперты. Ведь на практике Киев игнорирует взятые на себя обязательства: к примеру, украинские власти до сих пор не приняли поправки о федерализации страны.

По мнению политологов, надеяться на быстрое исполнение соглашений не приходится и после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский.

«Максимум, на что можно рассчитывать, — это прекращение огня. Но предпосылок к политическому урегулированию пока нет. Понятно, что это очень затяжная ситуация, но искать выход для налаживания российско-европейских связей нужно уже сейчас», — уверен Данилов.

При этом эксперты сомневаются, что США поддержат нормализацию связей России и Евросоюза даже в том случае, если минские договорённости будут полностью выполнены.

«Если прогресс по Минским соглашениям действительно будет достигнут, то Вашингтон всё равно станет тормозить восстановление нормального взаимодействия ЕС и России. Решительным переменам в отношениях России и Европы всегда будут мешать в той или иной мере трансатлантические обязательства европейских стран», — уверен Дмитрий Данилов.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

«Вполне возможно, что если прогресс по Минским соглашениям действительно будет достигнут, Вашингтон всё равно станет препятствовать полноценному диалогу ЕС и России», — пояснил собеседник RT.

Однако, несмотря на все трудности, сближение Москвы и ЕС возможно, считает Данилов, по словам которого можно ожидать взаимных подвижек по новым направлениям экономического и политического сотрудничества.