Показано погружение Путина на дно Финского залива

27 июля 2019     21
Показано погружение Путина на дно Финского залива

Процесс осмотра дна Финского залива президентом России Владимиром Путиным сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал ТВЦ.

На кадрах показано, как Путин в кабине спускаемого аппарата C-explorer 3.11 осматривает дно залива и затонувшую подлодку Щ-308 «Семга» в районе острова Гогланд. Глава государства наблюдал за установкой мемориальной таблички на кормовое орудие подлодки.

Советская дизель-электрическая подлодка Щ-308 была сконструирована в 1930 году, а в состав Балтийского флота вошла в 1935-м. Она затонула в октябре 1942 года по неизвестной причине, все 40 членов экипажа погибли. Обнаружили подлодку во время экспедиции Русского географического общества, попечительский совет которого возглавляет Владимир Путин.

Источник: Лента.Ру

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