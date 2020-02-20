Поклонская в стихах высмеяла политические амбиции Шнурова

20 февраля 2020     28
Поклонская в стихах высмеяла политические амбиции Шнурова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в стихах высмеяла уход лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в политику. Она опубликовала стихотворение в своем Telegram-канале.

Поклонская, в частности, намекнула на пристрастие певца к алкоголю и ругани. Она предположила, что Шнуров будет подъезжать к зданию Госдумы на черном лимузине, из которого будет доноситься «петербургский мат».

Знаете, Сережа, я тут объясню:
В Думе не нальют вам рюмку коньяку.
Есть у нас в буфете и компот, и чай,
Но туда из фляги вискарь не подливай!

Свой пост Поклонская сопроводила фотографией, на которой она поднимает бокал с коктейлем. Рядом с ее снимком — фото подмигивающего Шнурова.

Водил всех нас Серега на выставку одну.
Хотите в депутаты? Давайте подскажу!
Все ваши лабутены и очки Собчак
Не рифмуются в законы — ну вообще никак!

Ранее телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что Шнуров может стать «целым кандидатом в депутаты от Партии роста». Телеведущая также напомнила, что Шнуров насмехался над ее политическими амбициями, и предположила, что это было вызвано завистью. «Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и “едких” строк», — подчеркнула Собчак.

О вступлении музыканта в Партию роста стало известно ранее, 20 февраля. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге. «Мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами», — заявил Шнуров однопартийцам.

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Источник: Лента.Ру

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