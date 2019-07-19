Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге

- @pokraslampas / Instagram
Об этом пишет РИА новости со ссылкой на организаторов фестиваля «Стенограффия», в рамках которого была создана работа.
«Работа… будет восстановлена и по композиции, и по росписи. Покрас Лампас приедет лично её восстанавливать», — говорится в сообщении.
Организаторы фестиваля также поблагодарили всех, «кто оперативно отреагировал на эту новость».
«Спасибо всем неравнодушным. Все объекты фестиваля, в том числе и эта масштабная работа Покраса Лампаса, были согласованы на уровне городской и районной администрации», — подчёркивается в сообщении.
Сам Покрас Лампа отметил, что обязательно восстановит поверхность.
«Мы сейчас с командой фестиваля «Стенограффия» смотрим, какой был урон поверхности, потому что туда нанесли асфальт поверх плитки, что не совсем технологически правильно для площади, решаем, нужно ли это как-то удалять или очищать в первую очередь», — сказал он.
URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии Екатеринбурга передавало, что работа художника была испорчена коммунальщиками в ходе ремонта пешеходного перехода.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал возмутительной ситуацию и заявил, что произведение будет восстановлено.
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